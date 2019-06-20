Літнє сонцестояння: як привернути здоров'я і гроші

У день літнього сонцестояння 21 червня, а також у наступні 4 дні, можна практикувати спеціальні обряди для поліпшення свого здоров'я, матеріального добробуту, а також виконання бажань.

"Бажання можуть бути абсолютно будь-які", - розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

За його словами, це свято відзначається практично всіма духовними традиціями світу, у слов'ян воно називалося Купалою в честь бога сонця. "Вважалося, що цього дня світовий вселенський вогонь входить в сферу планети Земля, бог сонця коронується вселенським вогнем і стає надмогутнім", - додав він.

Літнє сонцестояння, ілюстрація Шпалери на робочий стіл

Ігор Мехеда навів ряд ритуалів, які можна провести в період з 21 по 25 червня. Перший носить назву "коронація вогнем".

Його суть така: "У стані медитації необхідно уявити собі вселенський вогонь, постаратися відчути нескінченний початковий божественний вогонь агні, запросити, залучити його до себе. Коли цей вогонь спускається з неба, він як обруч або як корона зверху "одягається" на голову. Це називається "корона вогняного благословення". "Одягнувши" корону, людина виступає від імені сил природи, і від їх імені велить подіям. Наприклад, "мені потрібно до наступного літнього сонцестояння ось так поправити свій матеріальний план", "ось так поправити здоров'я", "потрібно, щоб відбулася така подія і така" - і так далі", пояснив Ігор Мехеда.

"Найголовніший ритуал, який проводили слов'яни, полягав у наступному: на вершину пагорба заносили дерев'яне колесо, його підпалювали і спускали в поле. Цим вони символічно викликали сходження світового вогню, щоб він просяк землю, забезпечив хороший урожай, а також допоміг пережити зиму. У сучасних умовах можна провести подібний ритуал", - продовжив він.

Ігор Мехеда розповів, що з 21 по 25 червня "можна проводити будь-які медитації, пов'язані з вогнем, наприклад, медитацію на сонце, на блискавки, на багаття, на свічку".

Він описав стародавній ведичний обряд зі свічкою. "Необхідно запалити свічку, яка буде символізувати сонце. Уявити, що в цій свічці проявлені всі існуючі рівні вогню. Потім сісти біля свічки так, щоб дивитися через її полум'я точно на північний магнітний полюс. Його можна визначити за компасом. Далі потрібно уявити те, що хотілося б, щоб сталося. Картини бажань, що здійснилися, з сильною емоцією – "дуже хочу" - необхідно подумки посилати через полум'я свічки на полюс", - розповів маг.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів, що може погубити і врятувати людство від "кінця світу". Він також назвав дві країни, які мають найбільше шансів врятуватися під час глобального катаклізму, якщо такий станеться.

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