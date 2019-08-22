"Збирають під Зе": військовий розкрив плани на парад до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський дав доручення нібито "добровільно" зібрати військових для його параду на День Незалежності.

Про це написав у Facebook відомий волонтер і журналіст Тім Златкін.

Він опублікував підтверджуючий діалог із майором із військкомату.

Зеленський доручив зібрати військових на парад до Дня Незалежності

Так, волонтер розповів, що йому зателефонували з неофіційними пропозицією. У розмові прозвучало таке:

- У мене таке огидне завдання. Ну як, не зовсім завдання. Неофіційно.

- Та кажіть вже.

- Запрошуємо на парад до Дня Незалежності. Це звичайно неофіційно.

- Майоре, ви щось приховуєте?

- Давай на ти, га? Бо пам'ятаю тебе ще з Водяного.

- Звичайно на ти, але вибач, я не зовсім всіх пам'ятаю.

- Та нічого. Ти йдеш на парад?

- Напевно, але з побратимами й друзями.

- Ааа, ясно, тоді викреслюю.

- Почекай, ви серйозно збираєте військових для параду? Під Зе і все таке?

- Угу, тільки не пиши про це, будь ласка.

Майор попросив Златкіна не drfpedfnb його прізвищf. На питання, чи дістанеться йому за це зізнання, військовий відповів: "Та пофігу на влетить. Соромно! Розумієш?" Майор вибачився за пропозицію, яку йому довелося озвучити.

"Так, я розумію! І чому мені теж соромно?" – обурився Златкін.

У коментарях інші користувачі підтвердили, що дійсно є така "рознарядка".

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Ходу Гідності, в якій мають взяти участь представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

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