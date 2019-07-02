Збирають Майдан: українці збунтувалися через рішення ЦВК щодо Клюєва і Шарія

Українці збунтувалися через рішення ЦВК зареєструвати кандидатами у народні депутати проросійського блогера Анатолія Шарія та ексглаву Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Клюєва.

У мережі з'явилися заклики зібрати новий Майдан. Так, зокрема, подібну ініціативу озвучив волонтер і журналіст Роман Сініцин.

"Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час із в'язниць випускають терористів і вбивць Небесної Сотні. Я цього терпіти не збираюся. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан", — написав він у Facebook.

Українці збирають Майдан через Клюєва і Шарія

За словами Сініцина, не має значення, за кого збираються проголосувати українці, головне — бути за Україну і вийти на протест проти кричущого рішення.

Колеги журналіста швидко поширили в мережі його заклик. "Це далеко не дно. Заглиблюємося. Майдан о 20:00", "Приходьте!", "Це вже не поодинокий випадок, а тотальна пи***. Судова реформа виявилася порталом у пекло", — підтримали вони Сініцина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК ухвалила рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який іде у парламент під №1 у політсилі "Партія Шарія".

Також офіційно дозволили балотуватися у народні депутати і ексчиновнику Януковича Андрію Клюєву, який іде кандидатом за мажоритарним округом №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України".

Зазначимо, у Клюєва вийшло домогтися реєстрації з другої спроби.

21 червня він подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву у реєстрації.

Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації Клюєва.

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