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29 листопада • оновлено в 10:53
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"Зажене будь-якого": звільнений із ГПУ Кулик може очолити слідче управління СБУ

4.1т
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Звільнений із Генеральної прокуратури скандальний прокурор Костянтин Кулик може зайняти посаду начальника слідчого управління Служби безпеки України.

Про це у своєму Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський, назвавши його досить "зручним" для такого місця.

"Зручний. Незважаючи на закон, зажене будь-кого. А на економіку хочуть поставити чоловіка співачки Бучинської (колишньої пасії ексміністра МВС Білоконя) – Якушева. Раніше посуд мив у приймальні Голови та галявини накривав. Теж непогано. Кухарки, так кухарки", – написав Речинський.

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Костянтин Кулик

Костянтин Кулик

ФБ Святослава Речинського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

  • Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний у корупційному скандалі із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

  • На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

  • Пізніше спливли подробиці скандалу з зайвим поверхом у будинку для прокурора Кулика.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Костянтин Кулик Станіслав Речинський
Тег
Служба безпеки України
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
там уволили-сюда назначили, зе-политика...нави абличчя!
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