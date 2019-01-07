''Завжди шукав істину'': мама Епіфанія розкрила невідомі дані про главу ПЦУ

Нинішній глава Православної церкви України Епіфаній виріс без батька і вчився ночами.
Про це ТСН розповіла його мати Віра Богданюк. За її словами, маленького сина вперше в церкву привела бабуся, а ріс він без батька і ніколи в дитинстві навіть не говорив слова "тато".
Справа в тому, що батько кинув його ще в самому дитинстві. Незважаючи на всі складнощі, Епіфаній ріс доброю і працьовитою дитиною.
"З року добра дитина, його нема за що посварити. Якщо він вдень допомагав по господарству, вночі — до двох годин уроки вивчав", — згадує жінка.
Священиком він вирішив стати в 10 класі. Чернечу долю обрав після смерті духовного наставника з Рівного — митрополита Данила. Тоді він поїхав учитися до Греції. Дзвінок звідти, зізнається мати, для неї став ударом.
Вірі Богданюк — 61 рік, половину життя пропрацювала в колгоспі. Зараз на пенсії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.
Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".