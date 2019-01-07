МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Завжди шукав істину'': мама Епіфанія розкрила невідомі дані про главу ПЦУ

4.1тЧитати матеріал російською

Нинішній глава Православної церкви України Епіфаній виріс без батька і вчився ночами.

Про це ТСН розповіла його мати Віра Богданюк. За її словами, маленького сина вперше в церкву привела бабуся, а ріс він без батька і ніколи в дитинстві навіть не говорив слова "тато".

Справа в тому, що батько кинув його ще в самому дитинстві. Незважаючи на всі складнощі, Епіфаній ріс доброю і працьовитою дитиною.

Новини
Парафії УПЦ МП почнуть масово переходити в ПЦУ? Україні напророкували церковний бум

"З року добра дитина, його нема за що посварити. Якщо він вдень допомагав по господарству, вночі — до двох годин уроки вивчав", — згадує жінка.

''Завжди шукав істину'': мама Епіфанія розкрила невідомі дані про главу ПЦУ

Священиком він вирішив стати в 10 класі. Чернечу долю обрав після смерті духовного наставника з Рівного — митрополита Данила. Тоді він поїхав учитися до Греції. Дзвінок звідти, зізнається мати, для неї став ударом.

Вірі Богданюк — 61 рік, половину життя пропрацювала в колгоспі. Зараз на пенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • 6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
rercjd Micha
rercjd Micha
Филарет сегодня: Украина Митрополия, а не патриархат! Митрополия в Константинопольском патриархате! Далее: "...получением Томоса об автокефалии украинской церкви большая часть православных церквей войдет в общение с ней."- решил Филарет. Ну а как же сербская православная церковь? русская? польская? болгарская? да и пока НИКТО не признал СЦУ канонической, даже грузинская! Ох, и передёргивает Филарет! Ну, а это совсем зрада зрадная: "Раз мы православные, то должны держаться единства...В том числе и российская, потому что другого пути нет. ”, – подчеркнул Филерет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
rercjd Micha, кацап, купи у гундяйки папирос-ты до Томоса еще не дорос!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги