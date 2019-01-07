''Завжди шукав істину'': мама Епіфанія розкрила невідомі дані про главу ПЦУ

Нинішній глава Православної церкви України Епіфаній виріс без батька і вчився ночами.

Про це ТСН розповіла його мати Віра Богданюк. За її словами, маленького сина вперше в церкву привела бабуся, а ріс він без батька і ніколи в дитинстві навіть не говорив слова "тато".

Справа в тому, що батько кинув його ще в самому дитинстві. Незважаючи на всі складнощі, Епіфаній ріс доброю і працьовитою дитиною.

"З року добра дитина, його нема за що посварити. Якщо він вдень допомагав по господарству, вночі — до двох годин уроки вивчав", — згадує жінка.

Священиком він вирішив стати в 10 класі. Чернечу долю обрав після смерті духовного наставника з Рівного — митрополита Данила. Тоді він поїхав учитися до Греції. Дзвінок звідти, зізнається мати, для неї став ударом.

Вірі Богданюк — 61 рік, половину життя пропрацювала в колгоспі. Зараз на пенсії.

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