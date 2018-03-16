Заволоділа 250 млн: у Києві затримали шахрайку, яка обікрала "Укргазбанк"

Прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцією затримали організатора злочинної схеми по заволодінню коштами державного банку ПАТ "Укргазбанк" в розмірі 250 млн гривень.
"Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ "Укргазбанк", - повідомили в прес-центрі прокуратури.
Зловмисниця створила ряд фіктивних підприємств, призначила їх керівниками підконтрольних осіб і залучила як співвиконавців інших людей. Вона також знайшла нотаріуса, який посвідчив незаконні оборудки. Злочинці також здійснювали інші дії, необхідні для здійснення злочинної оборудки.
"Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки. За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві", - відзначили в прокуратурі.
Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк розповів, що уряд планує продати "Укргазбанк", а також ПриватБанк до 2022 року.
У відповідь народний депутат від "Радикальної партії" Віктор Галасюк пояснив, що цього робити не можна. За його словами, держава повинна мати повноцінний експортно-імпортний банк і великий ощадний банк.
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