Заволоділа 250 млн: у Києві затримали шахрайку, яка обікрала "Укргазбанк"

Прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцією затримали організатора злочинної схеми по заволодінню коштами державного банку ПАТ "Укргазбанк" в розмірі 250 млн гривень.

"Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ "Укргазбанк", - повідомили в прес-центрі прокуратури.

Зловмисниця створила ряд фіктивних підприємств, призначила їх керівниками підконтрольних осіб і залучила як співвиконавців інших людей. Вона також знайшла нотаріуса, який посвідчив незаконні оборудки. Злочинці також здійснювали інші дії, необхідні для здійснення злочинної оборудки.

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"Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки. За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві", - відзначили в прокуратурі.

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк розповів, що уряд планує продати "Укргазбанк", а також ПриватБанк до 2022 року.

У відповідь народний депутат від "Радикальної партії" Віктор Галасюк пояснив, що цього робити не можна. За його словами, держава повинна мати повноцінний експортно-імпортний банк і великий ощадний банк.