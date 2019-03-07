"Завдання — звільнити Крим": у Держдумі РФ злякалися наступу України

У нелегітимній Держдумі РФ заявили про створення в Україні нового батальйону "Хайтарма", завданням якого є звільнення анексованого півострова Крим. В Україні цю інформацію спростували.
Про формування "Хайтарма" виданню "РИА Новости" заявив російський депутат Руслан Бальбек, який сказав, що про це йому стало відомо з оперативних і відкритих джерел.
Бельбек наголосив, що за створенням батальйону стоять представники екстремістської та забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу". Головним організатором у Держдумі назвали народного депутата України, одного з лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.
У свою чергу Джемілєв спростував OBOZREVATEL дану інформацію.
"Це фейк. Я не чув про такий батальйон. Вони від нудьги час від часу вигадують такі небилиці. Навіть якщо і щось би створювалося, то створювалося на території суверенної держави Україна. От якби у Криму створювався, була б якась логіка говорити, що недобре це, неправильно. А ми у своїй державі створюємо що хочемо", — заявив народний депутат.
Мустафа Джемілєв
Крим.Реалії
Втім, Джемілєв згадав, що ідея створення приватної армії, яка переважно буде орієнтована на Крим, раніше виникала у ветерана АТО Ільмі Халімова з позивним "Хайтарма". Але до реалізації справа не дійшла.
Мабуть, ця ідея і стала основою для поширення брехливої інформації на території РФ, вважає Джемілєв.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, голова уряду Росії Дмитро Медведєв різко висловився щодо пропозиції посольства США у Люксембурзі повернути Крим.
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