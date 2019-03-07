"Завдання — звільнити Крим": у Держдумі РФ злякалися наступу України

У нелегітимній Держдумі РФ заявили про створення в Україні нового батальйону "Хайтарма", завданням якого є звільнення анексованого півострова Крим. В Україні цю інформацію спростували.

Про формування "Хайтарма" виданню "РИА Новости" заявив російський депутат Руслан Бальбек, який сказав, що про це йому стало відомо з оперативних і відкритих джерел.

Бельбек наголосив, що за створенням батальйону стоять представники екстремістської та забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу". Головним організатором у Держдумі назвали народного депутата України, одного з лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

У свою чергу Джемілєв спростував OBOZREVATEL дану інформацію.

"Це фейк. Я не чув про такий батальйон. Вони від нудьги час від часу вигадують такі небилиці. Навіть якщо і щось би створювалося, то створювалося на території суверенної держави Україна. От якби у Криму створювався, була б якась логіка говорити, що недобре це, неправильно. А ми у своїй державі створюємо що хочемо", — заявив народний депутат.

Мустафа Джемілєв Крим.Реалії

Втім, Джемілєв згадав, що ідея створення приватної армії, яка переважно буде орієнтована на Крим, раніше виникала у ветерана АТО Ільмі Халімова з позивним "Хайтарма". Але до реалізації справа не дійшла.

Мабуть, ця ідея і стала основою для поширення брехливої інформації на території РФ, вважає Джемілєв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, голова уряду Росії Дмитро Медведєв різко висловився щодо пропозиції посольства США у Люксембурзі повернути Крим.

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