Завалить снігом і заллє дощем: водіїв попередили про різку зміну погоди в Україні

Українських водіїв попередили про ускладнення погодних умов, яке очікується 10-11 січня.
За інформацією Укравтодору, опублікованою на сторінці в Facebook, Україну вже найближчими днями накриють дощі і мокрий сніг. Ці явища віднесли до першого рівня небезпеки.
"10 січня в південних, вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях – сніг із переходом у дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг", – йдеться в повідомленні.
Водіїв попередили про погіршення погоди
politeka.net
Не відступить негода і в п'ятницю, 11 січня.
"Крім заходу та півночі, пориви вітру 15-20 м/с; у центральних і східних областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях – місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст сніжного покриву 10-15 см), у південних областях опади переважно у вигляді дощу", – застерегли в Укравтодорі.
До водіїв звернулися з проханням враховувати ці фактори при плануванні своїх поїздок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця тижня. Очікується сніг та хуртовини.
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