МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Завалить снігом і заллє дощем: водіїв попередили про різку зміну погоди в Україні

1.4тЧитати матеріал російською

Українських водіїв попередили про ускладнення погодних умов, яке очікується 10-11 січня.

За інформацією Укравтодору, опублікованою на сторінці в Facebook, Україну вже найближчими днями накриють дощі і мокрий сніг. Ці явища віднесли до першого рівня небезпеки.

"10 січня в південних, вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях – сніг із переходом у дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг", – йдеться в повідомленні.

Водіїв попередили про погіршення погоди

Водіїв попередили про погіршення погоди

politeka.net

Не відступить негода і в п'ятницю, 11 січня.

"Крім заходу та півночі, пориви вітру 15-20 м/с; у центральних і східних областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях – місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст сніжного покриву 10-15 см), у південних областях опади переважно у вигляді дощу", – застерегли в Укравтодорі.

Завалить снігом і заллє дощем: водіїв попередили про різку зміну погоди в Україні

До водіїв звернулися з проханням враховувати ці фактори при плануванні своїх поїздок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця тижня. Очікується сніг та хуртовини.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги