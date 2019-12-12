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12 грудня • оновлено в 14:20
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/ Суспільство

Пропагандисти Кремля в Україні: у Порошенка звернулися з вимогою до СБУ

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Партія "Європейська солідарність" зажадала від Служби безпеки затримати та депортувати з території України пропагандистів російського телеканалу "Звезда", які приїхали до Києва.

Відповідну заяву опублікували на сайті прессслужби "ЄС". Парламентарі зазначили, що телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України.

Політики додали, що телеканал бере безпосередню участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян.

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Через Зеленського: "Миротворець" поповниться іменами російських пропагандистів

"Вимагаємо також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів", – додали у "Європейській солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський на саміті в "нормандському форматі" закликав російських пропагандистів припинити вигадувати фейки і запропонував їм приїхати в Україну, щоб побачити реальну картину життя країни.

Він також яскраво потролив топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Обоска даже главной новостью уже не ставит хотелки этой тв@ри.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Единственная страна, которая не пускает журналистов. А, нет, ещё есть Северная Корея. И о каких европейских ценностей вы кричите, дэбилы))
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Антошин Денис
Антошин Денис
У порохоботов подгорает
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