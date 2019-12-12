Пропагандисти Кремля в Україні: у Порошенка звернулися з вимогою до СБУ

Партія "Європейська солідарність" зажадала від Служби безпеки затримати та депортувати з території України пропагандистів російського телеканалу "Звезда", які приїхали до Києва.

Відповідну заяву опублікували на сайті прессслужби "ЄС". Парламентарі зазначили, що телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до найбрудніших інформаційних операцій проти України.

Політики додали, що телеканал бере безпосередню участь у розгортанні військової агресії проти України та несе пряму відповідальність за загибель українських громадян.

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"Вимагаємо також дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд на територію України російських військових пропагандистів", – додали у "Європейській солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський на саміті в "нормандському форматі" закликав російських пропагандистів припинити вигадувати фейки і запропонував їм приїхати в Україну, щоб побачити реальну картину життя країни.

Він також яскраво потролив топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.

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