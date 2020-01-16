Затопить Крим, Одесу та Херсон: чим загрожує аномальне потепління та зміна клімату в Україні

У 2020 році зима продовжує радувати українців своєю аномально теплою погодою. Синоптики поки не прогнозують різкого зниження температури, і метрових заметів снігу теж не передбачається.

Але такі досить високі температури не є нормою, а наслідком глобального потепління, яке чим далі, тим більше загрожує низкою серйозних проблем як для України, так і для світу в цілому.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Середня температура взимку в Україні на 4-6 градусів вища кліматичної норми.

Середня температура повітря в країні на 1,5 градуси вища за норму.

Аномально високі температури збережуться і у 2020 році.

Якщо не буде вжито заходів зі скорочення викидів парникових газів, до кінця сторіччя будуть затоплені Крим, Херсонська та Одеська області.

Середня температура повітря в Україні зростатиме

Як повідомив у коментарі OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, температура повітря взимку сезону 2019/2020 рр уже на 4-6 градусів вища кліматичної норми.

Тепла зима в Україні

Тільки у грудні 2019 року в Україні були побиті три температурні рекорди, так, 18 грудня, середньодобова температура була вищою майже на 4 градуси попередніх максимальних значень температури.

За словами завідувачки відділом прикладної метеорології і кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віри Балабух, тенденції до підвищення температури спостерігалися вже кілька десятиліть поспіль, тому аномально тепла зима метеорологів не дивує. Але тенденції посилюються, і це свідчить про великі зміни.

"Ці атмосферні процеси з кожним роком посилюються, і зростання температури в Україні в середньому відбуваються швидше, ніж у цілому на всій планеті. Це стосується всього Чорноморсько-Каспійського регіону. Причина цього криється в великих викидах і збільшенні концентрації парникових газів, що призводить до порушення атмосферної циркуляції", – розповіла фахівчиня в коментарі OBOZREVATEL.

За її словами, переміщення повітряних мас порушено, якщо раніше вони рухалися вздовж паралелі, то тепер переміщення йде уздовж меридіанів, такими собі хвилями.

"У такому випадку холодні арктичні повітряні маси можуть заходити далеко на південь, і ми неодноразово бачили, коли сніг випадав у Сахарі, а теплі субтропічні, а нерідко і тропічні повітряні маси можуть поширюватися далеко на північ і навіть за полярне коло", – зазначила метеорологиня.

Сніг у Сахарі "Факти"

Зараз, завдяки взаємодії Азорського антициклону й Ісландського мінімуму, в Україну та Європу надходить тепле і вологе повітря з Північної Атлантики, яка істотно прогрілася за останній час.

"Температура повітря підвищується не тільки в зимовий період, а майже протягом усього року. Але найбільше зростання відбувається в зимовий і літній період. І якщо раніше звертали увагу на зростання мінімальних температур взимку, то останнім часом з'явилася тенденція до зростання максимальних температур влітку. Крім того, зростає тривалість безперервного гарячого періоду, максимальні температури тримаються вже не кілька днів, а по кілька тижнів, а то і місяць", – сказала Балабух, зазначивши, що зростання температур буде спостерігатися і в 2020 році.

Невтішним є і прогноз завідувачки відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіри Мартазинової, за її словами наступив 2020 рік багато в чому схожий на минулий 2019-й.

Зима буде м'якою, весна затяжна, а літо жарким і з мінімальною кількістю опадів.

"Протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів імовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені і в південно-східних областях. При будь-яких великих перепадах температури, від тепла до холоду або від холоду до тепла, завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Тому можна зробити прогноз, що в році, що наступив, буде те ж саме, що і в минулому", – розповіла Мартазінова.

Зміна клімату. Частина України під загрозою затоплення

Координаторка з питань кліматичної політики громадської організації "Екодія" Євгенія Засядько зазначає, що основна причина зміни клімату – викид парникових газів: "Оскільки ми різко почали спалювати викопне паливо з початку індустріальної революції, і зараз ми продовжуємо цю тенденцію, то все більше відчуваємо на собі високі перепади температур, періоди, коли весь місяць відсутні опади, а за один день може випасти місячна норма дощу".

Викид парникових газів "112 Україна"

При цьому, силами громадської організації, спільно з вченими було проведено дослідження, яке показало досить катастрофічні для України наслідки в тому випадку, якщо не буде вжито необхідних заходів.

"Якщо до кінця сторіччя ми будемо мати +3 градуси до середньої температури, це спричинить за собою підвищення рівня моря, внаслідок чого в Україні буде затоплено понад мільйон га земель. А це понад 200 тис. га сільськогосподарських земель і 590 населених пунктів. Постраждає прибережна територія України, найбільше дістанеться Херсонській області, за нею Одеській та іншим", – повідомила Засядько.

Затоплене місто "Новини клімату"

Якщо до 2030 року викиди не скоротити до 45-50% процес глобального потепління буде дуже важко зупинити, і щорічно середня температура по Україні буде тільки підвищуватися.

У 2016 році Україна підписалася під Паризькою кліматичною угодою, згідно з якою наша країна взяла на себе зобов'язання розробити національно визначений план дій. Правда, замість скорочення викидів, у плані прописано збільшення.

"Там було прописано, оскільки з 90-х років ми скоротили свої викиди на 60%, то зараз цей відсоток можна трохи підняти, а потім повернутися до тієї ж нормі, яка є зараз. Але через тиск міжнародних партнерів і громадськості у 2018 році на кліматичній конференції ООН у Мінекології пообіцяли переглянути цей план, що має бути зроблено вже до березня цього року. А в ООН новий план повинні подати у вересні", – пояснила екологиня.

За даними Укргідрометцентру, прогнозується, що до 2030 року обсяги викидів шести основних парникових газів без додаткових зусиль збільшаться на 25-90% порівняно з показниками 2000 року.

Якщо не вживати жодних дій або якщо всі будуть продовжувати "замовчувати проблему", то протягом кількох десятиліть викиди парникових газів на планеті будуть рости, і глобальна температура може підвищитися в цьому столітті більш ніж на 6 градусів.

Якщо люди в усьому світі не почнуть звертати увагу на заклики екологів і синоптиків, то зміни клімату матимуть незворотні наслідки. Підвищення температури поверхневого шару атмосфери призводить до зміщення кліматичних зон. Зі свого боку це викликає танення арктичних і антарктичних льодів, а також вічної мерзлоти, що веде до підвищення рівня світового океану. Прибережні міста й острови по всьому світу опиняться перед загрозою повного затоплення.

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У полярних зонах, де характерна низька температура, погода стане спекотною і посушливою. Багато річок та озер висохнуть, з'явиться загроза зникнення питної води, збільшення посушливих регіонів призведе до зменшення врожайності. У світі збільшиться частота лісових пожеж. Зникнуть деякі види тварин, іншим доведеться мігрувати.

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