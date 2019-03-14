"Затиснув у кутку і бив по голові": підлітки на Харківщині влаштували жорстоку "розправу" над дитиною

У Харківській області в школі №6 міста Куп'янськ двоє восьмикласників жорстоко побили учня 6 класу. Хлопчик потрапив у лікарню, в дитини виявили черепно-мозкову травму.

Як розповіла мама постраждалого Даміра, Марина Рисова, побиття сталося на перерві в роздягальні спортзалу. Син навіть втратив свідомість. Батьки кривдників оплачувати лікування постраждалої дитини відмовилися. Детальніше про скандал – у матеріалі OBOZREVATEL.

Побив до черепно-мозкової травми

У той день, 11 лютого, в залі займалися одразу два класи – 6-й і 8-й.

"Восьмикласники знущалися над своїм однокласником. Вони сховали його взуття, хлопець уже мало не плакав. Дамір взявся допомагати йому шукати. Річ у тому, що ці двоє восьмикласників можуть під час фізкультури полазити по портфелях дітей у роздягальні, навіть поплювати їм у пенали. Можуть викинути взуття в сміттєвий бак або унітаз. і Дамір їм сказав, що так не можна, віддайте взуття. Тоді один із старшокласників схопив його, затиснув у кутку і почав бити по голові", – розповіла OBOZREVATEL мама хлопчика Марина.

За її словами, від першого ж удару Даміра оглушило, він стояв як у дзвоні, а хлопець продовжував гамселити по голові.

"Потім у роздягальню залетів другий хлопчик і почав жбурляти м'яч об стіну. І м'яч рикошетом потрапив у голову Даміра. Син навіть на деякий час втратив свідомість", – зазначила жінка.

Дамір потрапив у лікарню Facebook Марини Рисової

Те, що у Даміра синяк і заплив очей, помітив учитель історії на останньому уроці й відвів його в медпункт. А вже ввечері вдома хлопчикові стало зле, його почало нудити. Тоді мама відвезла дитину в лікарню. Лікарі викликали поліцію.

"Ми в лікарні провели декілька днів. У медичній виписці написали, що у Даміра пошкоджені м'які тканини волосяної частини голови. Це досить дивно, під час звернення в лікарню зафіксували, що Даміра нудило, він не здатен був нормально стояти, не міг пальцем правильно доторкнутися до кінчика носа. Увечері, вже після виписки, Даміру знову стало недобре. Я взяла направлення і повезла його в Харків на обстеження. Там провели МРТ. Повідомили, що є набряк у лобовій частині, а також запалення очниці. Лікарі звернули увагу, що в сина навіть обличчя стало асиметричним. Виписали лікування і сказали лежати", – підкреслила Марина.

У цій довідці зазначено, що під час звернення в лікарню Дамір не здатен був нормально стояти, і навіть не міг доторкнутися до носа

Зараз Дамір уже ходить у школу. За словами мами, як відповідальна людина він вирішив, що буде ходити на уроки і писати контрольні. Щоправда, часто ходить у медпункт – через стрес у нього падає тиск, з’вляються температура й слабкість.

Діагноз – закрита черепно-мозкова травма

Діти з проблемною поведінкою

Як з'ясувалося, мама одного з кривдників Даміра – Олексія, працює вчителькою початкових класів цієї ж школи. І Олексій, і другий хлопець Іван давно в школі прославилися своєю поведінкою. Вони могли плювати на речі школярів, вимазати одяг крейдою, потоптати її, піднести запальничку до волосся дитини, забруднити, копнути і викинути в смітник чиєсь взуття.

Хоча директор школи Людмила Лакішек запевняє, що на них були тільки поодинокі скарги. "Когось штовхнули, не так назвали. Вони були тільки на внутрішньому шкільному обліку. Це діти з проблемною поведінкою. Син нашої вчительки може потрапляти під чужий вплив, я не можу сказати, що він хуліган, такі діти є в кожній школі", – запевнила OBOZREVATEL директор.

Вона впевнена, що ніякого булінгу з боку восьмикласників не було.

"Все, що написали в соцмережах, – не повна правда. Мама Даміра каже, що його декілька разів ударили по голові, а батько восьмикласника стверджує, що він просто дав ляпаса. Мама іншого школяра говорить, що м'яч випадково потрапив у голову. Ми провели внутрішнє розслідування. Намагалися звести батьків, щоб вони якось вирішили це. Питання стояло, щоб батьки восьмикласників оплатили лікування Даміра. Але, мабуть, вони відмовилися. Тепер нашу школу змішують із брудом. Але це несправедливо, ми зробили все, що могли", – каже Людмила Лакішек.

Школа №6 міста Куп'янськ school-six.at.ua

Зі слідством затягували

У поліції відкрили справу не одразу. Заяву мами Даміра, яку вона подала ще 11 лютого, не внесли в ЄРДР. У поліції запевняють, що мама спочатку не вимагала залучення до відповідальності дітей, а просила провести профілактичну роботу.

"Хоча за законом у будь-якому випадку вони повинні були зареєструвати заяву в Єдиному реєстрі, а потім уже розбиратися. Але чомусь цього не зробили. Я підозрюю, що тут зіграли роль родинні зв'язки одного з батьків з в. о. мера нашого міста. Мені ледве вдалося домогтися, щоб справу все-таки відкрили. Довелося сходити в прокуратуру і написати ще одну заяву. І лише 4 березня зателефонувала слідчий, запросила нас до себе, ми дали свідчення", – розповідає Марина Рисова.

Справу відкрили за статтею 125 КК України "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень". А батьки восьмикласників оплачувати лікування дитини відмовилися, і вже найняли адвоката. Хоча раніше були готові оплатити все за чеками. Але дізнавшись, що у Даміра черепно-мозкова травма, передумали.

У школі кажуть, що про родинні зв'язки однієї з учительок із в. о. мера міста нічого не знали. "Ми дізналися про це тільки з соцмереж. Але думаю, що це неправда. Ми ніколи про це не чули. Та й до чого тут мер до нашої школи і до цієї історії?" – каже директор.

За словами Марини, в школі продовжують тиснути на сина.

"Директор, яка веде географію, відвела Даміра в сторону й попросила, щоб ми припинили цю історію. Так і сказала, "ти ж розумієш, які там батьки, вони викрутяться, а вчителів покарають. Ти ж любиш своїх вчителів". Ці підлітки самі нічого не роблять, можуть тільки під час зустрічі зупинитися і довго дивитися в очі Даміру. Але налаштовують інших дітей, яких самі ж раніше і ображали. І ті можуть у слід Даміру кричати щось образливе. Хоча знущатися над іншими дітьми в школі вони продовжують. А батьки, які разом зі мною писали заяву в міськво на цих кривдників, через три дні їх забрали. Когось сльозами, когось погрозами змусили це зробити. Проте копії збереглися", – пояснила мама побитого хлопчика.

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