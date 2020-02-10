У Львові водій із ознаками наркотичного сп'яніння затиснув руку поліцейського вікном автомобіля й протягнув його майже 100 метрів.

Як розповіли на сторінці патрульної поліції Львівської області в Facebook, інцидент трапився 8 лютого. До правоохоронців звернулися оперативні співробітники Управління протидії наркозлочинності та повідомили, що по вулиці Повітряній незабаром їхатиме автомобіль Renault Megane, в якому може перебувати особа в розшуку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Через деякий час інспектори помітили цю машину й зупинили її на вулиці Ганкевича. Номерні знаки ледве можна було роздивитися, тому поліцейські попросили водія вийти й усунути порушення.

"Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно й почав давати для ознайомлення документи. Раптом невідомий різко підняв скло, затиснув руку патрульному й рушив. Напарник і працівники УПН намагалися зупинити транспортний засіб. Протягнувши поліцейського приблизно 100 метрів, автомобіль зупинився", – сказано в повідомленні поліції.

В результаті 24-річного львів'янина затримали. Він мав ознаки наркотичного сп'яніння. Його пасажирка справді виявилася в розшуку Залізничним відділом поліції по ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) КК. У неї виявили речовину, ймовірно наркотичного походження. За попередньою інформацією, це 10 грамів метадону.

Крім того, як розповіли в поліції, водій відмовився від перевірки на стан наркотичного сп'яніння. На нього винесли постанову по ч.6 ст.121 (Забруднений номерний знак, який не дозволяє чітко визначити його з відстані двадцяти метрів) КпАП і за ч.1 ст.130 (Управління у нетверезому стані) КпАП.

Чоловіка затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві трапилася ДТП за участю таксі Uber, внаслідок якої постраждала вагітна жінка. Водій таксі перебував під впливом наркотику амфетаміну.

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