Лихо через анексію: еколог розповіла, що чекає на Крим

Жителі анексованого Криму сповна відчули на собі нестачу води, яка постачалася на півострів з материкової України.

Про це заявила в ефірі ObozTV голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, коментуючи оголошений у Криму режим НС через посуху.

"Коли вони планували окупувати Крим, вони думали? У Путіна хіба є чарівна паличка, яка буде зрошувати все дощем, або звідкись включити воду? Там води апріорі без Дніпра немає", - підкреслила еколог.

"У 50-х роках, коли Крим відійшов до України, завдання було повісити це на економіку України. Був побудований канал і весь час ця вода перекачувалася - мільйони і мільярди кубометрів води. Звичайно, коли Росія окупувала Крим, перестали це робити. Вони що, не знали, що тут було те саме в 50-х роках?" - додала Тимочко.

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За її словами, кримчани відчули на собі нестачу води.

"У 2014 році всі рисові посіви загинули. Як тільки припинилася подача води, вирощування рису стала неможливим. У 2015 році не було жодної ділянки, де вирощувався рис. Далі буде те саме, що в 50-х роках - північ Криму стане повністю непридатним для сільського господарства", - вважає Тимочко.

"Навіть за той час, коли вода була в Криму, там була величезна проблема з якістю води - полив засоленої водою призводить до засолення і ерозії грунтів... Але для Криму питання вже не в засоленості води, а в її відсутності. Природної води там немає", - додала еколог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв заявив, що після деокупації Криму, Україні потрібно буде вкласти величезні кошти, щоб відновлювати сільське господарство на півострові.

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