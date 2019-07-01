Застрелили на очах у матері: в Одесі скоєно зухвале вбивство

У неділю, 30 липня, в центрі Одеси застрелили 27-річного хлопця.

Вбивство було скоєно в будинку, розташованому на провулку Маяковського, 8, повідомляє УНН.

Троє незнайомців нібито проникли в будинок одесита близько 21:00 - 21:20 і розпилили сльозогінний газ в очі жертви і його матері. Після чого застрелили хлопця.

У прес-службі ГУНП в Одеській області підтвердили факт злочину, проте подробиць поліція поки не повідомляє.

В Одесі скоєно зухвале вбивство Pixabay

Очевидець розповів про те, що вбивство сталося в квартирі неблагополучної, випиваючої сім'ї. Були чутні постріли і він бачив одного з втікачів.

Телеграм-канал "Подслушано Одеса", посилаючись на свої джерела, повідомляє, що був оголошений план-перехоплення, але вбивць затримати поки не вдалося.

Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Встановлюються мотиви і обставини вчинення злочину, причетні до нього особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі на пляжі по-звірячому вбили студента-іноземця. Інцидент стався на пляжі "Аркадія".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!