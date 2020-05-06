На Хмельниччині влаштували застілля в розпал карантину: рознощик коронавірусу помер, а в селі - спалах

В одному з районів Хмельницької області спалах коронавірусу. Захворіло відразу 9 осіб, які проживають у сусідніх будинках.

Місцеві запевняють – причиною стало недотримання норм карантину. Староста села нібито влаштував застілля на честь дня народження одного з мешканців. А рознощиком став один із гостей урочистості, киянин – перший госпіталізований із COVID-19 у районі.

Через кілька днів він помер у лікарні. Як порушення норм карантину ставить під загрозу життя десятків людей – у матеріалі OBOZREVATEL.

Урочистість під час карантину

Йдеться про Старосинявський район Хмельницької області. У перші дні травня кілька звичайних сіл охопила коронавірусна інфекція. Буквально за лічені дні в селі Лисанівці відразу 9 осіб здали позитивні тести на COVID-19.

Місцеві жителі впевнені – всьому виною легковажність та відверта байдужість до норм карантину. У село відзначити Вербну неділю приїхав житель столиці, у якого в Старосинявському районі проживає теща.

Кілька тижнів він разом із родичами відвідував усі можливі в районі місця – їздив до церкви при монастирі, відвідував знайомих у сусідніх селах Головчинці та Шрубків.

Коли почали проявлятися перші симптоми хвороби, ще в середині квітня, він їх просто приховував від медиків. "У нас контактуючих дуже багато, село невелике, всі один з одним спілкуються. Замість того, щоб якось мінімізувати спілкування або взагалі утриматися від поїздки, вийшло зовсім навпаки. Проблема ще в тому, що цей чоловік – родич старости села, який також знехтував нормами карантину", – наголосила OBOZREVATEL одна з жительок району Олена (ім'я змінено).

Старосинявський район

На умовах анонімності й інші місцеві жителі розповідають, що чоловік приїхав до сімейства старости села Григорія Брицького. Більше того, голова села нібито прийшов на святкування 80-річчя свого батька. Всі разом родичі та знайомі влаштували невелике гуляння на 10 осіб. У підсумку через тиждень виявилося, що COVID-19 захворіла майже вся родина.

Сам Григорій відмовився коментувати OBOZREVATEL цю ситуацію. Хворий же киянин, 1975 року народження, відчув високу температуру і нездужання у кінці квітня. 1 травня в Хмельницькій інфекційній лікарні у нього лабораторно виявили COVID-19. Через те, що чоловік занадто пізно звернувся до лікарів, через кілька днів він помер.

Ця новина широко обговорюється в місцевих групах району. У цілому місцеві жителі критикують хворих за те, що вони поставили під загрозу життя десятків своїх односельчан.

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Лікарі б'ють на сполох

Головна лікарка "Старосинявського центру первинної медико-санітарної допомоги" Надія Ананьєва пояснює, з померлим контактували всього 24 людини. Всім зробили ПЛР-тести, які в 9 випадках показали позитивний результат (6 осіб уже госпіталізовані в інфекційну лікарню, решта поки на самоізоляції). Ще два аналізи будуть готові найближчим часом.

"До кінця ніхто не зізнається, що і як було. Але, як я розумію, всі хворі сиділи за одним столом на ювілеї. Тому що позитивні результати саме у тих двох сімей, які живуть у сусідніх будинках", – розповіла OBOZREVATEL Ананьєва.

На офіційному сайті Старосинявської сільської ради зазначено, що на місці спалаху коронавірусу в селі Лисанівці медики провели дезінфекцію. Зараз проводиться розслідування всіх обставин події – цією справою вже зайнялися медики з обласного лабораторного центру МОЗ.

Випадок у Лисанівцях іще раз демонструє наслідки ігнорування карантину. На рівному місці жителі відразу цілого району тепер у страху перед можливою пандемією.

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