|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Багато мотлоху, брудна вода: гідролог розповів про стан річок в Україні

1.2тЧитати матеріал російською

В Україні забруднені всі маленькі річки і особливо ті, які протікають в містах. Якщо брати до уваги Київ, то там практично всі водойми забруднені, а найбільше з них - річка Либідь.

Про це в ефірі ObozTV розповів гідролог Віктор Вишневський. Він уточнив, що у Либідь мешканці столиці скидають багато сміття, тому там завжди забруднені береги.

"Маленькі водойми і особливо ті, які течуть у містах і взагалі у промислово розвинутих районах, є дуже забрудненими. У Києві практично всі річки непридатні для людських потреб, а "найвідоміша" з них – це річка Либідь. Туди скидають багато непотребу, береги засмічують", – пояснив він.

Новини
Крим без води: окупантам напророкували серйозні проблеми

Проте, не зважаючи на це, в Україні збереглись чимало великих річок із придатною для людських потреб водою,переконаний гідролог. Він додав, що також у країні нема загрози зникнення водойм через стан клімату.

Скріншот youtube.com/Yuriy Kosenko

Скріншот youtube.com/Yuriy Kosenko

Річка Либідь

"Вода в Дніпрі та Дністрі придатна для потреб населення. Також не варто хвилюватися з приводу того, що через зміни клімату висохнуть водойми, – цього не буде. Справа в тому, що річки хоча і відображають в значній мірі температуру повітря, випадання опадів, рельєф, але в зв'язку з тим, що ці параметри міняються дуже повільно і навіть якщо згадати глобальне потепління в світі, то українські річки відреагували на це слабо", – сказав Вишневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найчистішими річками України вважаються ті, які течуть у Карпатах. Вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їхнього гідравлічного режиму.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЕкологія в Києві
Особа
Віктор Вишневський
Місце
Україна
Тег
Екологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки