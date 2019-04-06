Багато мотлоху, брудна вода: гідролог розповів про стан річок в Україні

В Україні забруднені всі маленькі річки і особливо ті, які протікають в містах. Якщо брати до уваги Київ, то там практично всі водойми забруднені, а найбільше з них - річка Либідь.

Про це в ефірі ObozTV розповів гідролог Віктор Вишневський. Він уточнив, що у Либідь мешканці столиці скидають багато сміття, тому там завжди забруднені береги.

"Маленькі водойми і особливо ті, які течуть у містах і взагалі у промислово розвинутих районах, є дуже забрудненими. У Києві практично всі річки непридатні для людських потреб, а "найвідоміша" з них – це річка Либідь. Туди скидають багато непотребу, береги засмічують", – пояснив він.

Проте, не зважаючи на це, в Україні збереглись чимало великих річок із придатною для людських потреб водою,переконаний гідролог. Він додав, що також у країні нема загрози зникнення водойм через стан клімату.

Скріншот youtube.com/Yuriy Kosenko Річка Либідь

"Вода в Дніпрі та Дністрі придатна для потреб населення. Також не варто хвилюватися з приводу того, що через зміни клімату висохнуть водойми, – цього не буде. Справа в тому, що річки хоча і відображають в значній мірі температуру повітря, випадання опадів, рельєф, але в зв'язку з тим, що ці параметри міняються дуже повільно і навіть якщо згадати глобальне потепління в світі, то українські річки відреагували на це слабо", – сказав Вишневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найчистішими річками України вважаються ті, які течуть у Карпатах. Вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їхнього гідравлічного режиму.

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