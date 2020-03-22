Засипле мокрим снігом: синоптики повідомили про різку зміні погоди в Україні

У неділю, 22 березня, в Україні очікується різке погіршення погоди.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, всю країну накриє опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Найхолодніше буде на заході України. Там температура повітря опуститься до -3...0 градусів, вдень потеплішає до +2...+5. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Мокрий сніг з дощем.

В Україні зіпсується погода Укрінформ

У східних областях температура повітря +1...+5 вночі, вдень від +4 до +8 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Дощ.

На півдні країни прогріє до +5...+9 градусів вдень, вночі очікується +3...+8 градусів. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень і вночі дощ.

Погода в Україні 22 березня

У північних областях і в Києві пройде мокрий сніг. Температура повітря +2...+4 вдень, вночі -1...+1 градус. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У центральній частині України температура повітря +3...+7 днем, вночі похолодає до 0 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Дощ з мокрим снігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач дав свіжий прогноз погоди до кінця березня в Україні.

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