Заразив трьох лікарів: у Вінниці медик з коронавірусом приймав пацієнтів

У Вінниці лікар онкодиспансеру, у якого зафіксували зараження коронавірусом, приймав пацієнтів.

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Про це під час брифінгу повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський. За його словами, інфікування відбулось через недотримання запобіжних заходів медиками. Очільник ОДА наголосив на тому, що безвідповідальне ставлення до інфікування – причина швидкого спалаху в регіоні.

"Осередок коронавірусної хвороби зафіксовано у медзакладі, де лікар, незважаючи на прояви захворювання гострої респіраторної хвороби, яка в подальшому була підтверджено лабораторно як коронавірусна інфекція, виходив на роботу", – зазначив глава області.

Згодом було обстежено 34 працівників і пацієнтів медичного закладу. Було виявлено трьох інфікованих лікарів, а також одного пацієнта.

Зазначимо, у Вінницькій області відомо про 23 випадки зараження коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 480.

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