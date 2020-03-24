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24 березня • оновлено в 21:40
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Заразилися від померлої: в Івано-Франківську дві медсестри захворіли COVID-19

7.3т
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Серед 5 осіб, які заразилися коронавірусом в Івано-Франківську, дві медсестри.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, передає Hromadske.

За його словами, обидві медсестри контактували з жінкою, яка померла від COVID-19. Також Марцинків додав, що зараз їх стан стабільний, але середньої тяжкості – у них бронхіт і температура.

"Стан стабільний. Вони не вимагають реанімаційних заходів", – сказав Марцинків.

В Івано-Франківську дві медсестри захворіли COVID-19

В Івано-Франківську дві медсестри захворіли COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тисмениця Івано-Франківської області коронавірусом захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону і не дотрималася самоізоляції. Вона ходила на роботу, водила дитину в садок, а також відвідувала поліклініку і лікарню і могла заразити лікарів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
вірус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
- В бюджете Киева – минус миллиард, в бюджете Днепра – минус триста миллионов, в бюджете Кривого Рога – минус 250, в бюджете Каменского – минус 100. И это при всём при том, что правительство не дало нам ни копейки на борьбу с напастью, с этой эпидемией, – ещё более жёстко оценил ситуацию мэр Днепропетровска Борис "авешатьбудемпотом" Филатов. – У нас из местных бюджетов в интересах крупного бизнеса изъяли сотни миллионов, миллиарды. А потом собрали олигархов, которым фактически дали льготы, и просят их купить нам ИВЛ. Кто-то об этом задумывался?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий" Они вообще уже ничего не требуют. Лежат себе тихонечко... в морге.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Лазарев Ярослав, не дай Бог... пусть выздоравливают, медработники это герой... даже украинские... даже западенские... только они взяточники... не от хорошей жизни...
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