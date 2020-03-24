Заразилися від померлої: в Івано-Франківську дві медсестри захворіли COVID-19

Серед 5 осіб, які заразилися коронавірусом в Івано-Франківську, дві медсестри.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, передає Hromadske.
За його словами, обидві медсестри контактували з жінкою, яка померла від COVID-19. Також Марцинків додав, що зараз їх стан стабільний, але середньої тяжкості – у них бронхіт і температура.
"Стан стабільний. Вони не вимагають реанімаційних заходів", – сказав Марцинків.
В Івано-Франківську дві медсестри захворіли COVID-19
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Тисмениця Івано-Франківської області коронавірусом захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону і не дотрималася самоізоляції. Вона ходила на роботу, водила дитину в садок, а також відвідувала поліклініку і лікарню і могла заразити лікарів.
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