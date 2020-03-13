Українку в Італії залишили з хворими людьми похилого віку: що відомо про заражених коронавірусом українців

У Радомишлі Житомирської області знайшли всіх прихожан церкви, з якими контактувала заражена коронавірусом тутешня мешканка. Тепер у місті з'являться блокпости та закриють ринки. У церквах замінюють посуд для причастя на одноразовий та закликають хворих парафіян не відвідувати богослужіння.

Тим часом у лікарні Італії з підозрою на COVID-19 опинилася киянка, 65-річна Раїса Малишева. Родичі й лікар літніх людей, за якими доглядала українка, не спромоглися попередити її про недугу. Подробиці – у матеріалі OBOZREVATEL.

"Знайшли всіх прихожан"

Влада міста Радомишля Житомирської області, де у місцевої жительки виявили коронавірус, вже знайшла всіх прихожан і співробітників храму, з якими контактувала хвора.

"Ми вже з'ясували, хто там був. Всіх осіб встановили, поговорили з ними і попередили, як поводитися і на що звертати увагу. Це невелика церква, в якій того дня було зо два десятки людей", – сказав OBOZREVATEL голова міста Володимир Тетерський.

У ЗМІ стала поширюватися інформація, що пацієнтка нібито цілувала ікони в місцевому музеї "Радомисль", а за півтора тижні до цього їх же цілували туристи з Італії.

"Але це абсолютна нісенітниця, ні хворої жінки, ні групи туристів з Італії у нас не було", – запевнили нас у замку-музеї.

Нагадаємо, 71-річна тутешня жителька недавно повернулася з Польщі. Вона погостювала у родичів у Львові, а на 8 березня відвідала церкву. Зараз пенсіонерка перебуває в місцевій лікарні, там підтвердили діагноз. Медики додають, що у неї почалося ускладнення у вигляді запалення легень. Трохи пізніше стало відомо, що вона померла.

Виставлять блокпости

У родичів і тих, з ким встигла поконтактувати пенсіонерка, поки симптомів COVID-19 не виявлено. Близькі жінки перебувають вдома на обсервації. Але через загрозу зараження в Радомишлі вирішили призупинити роботу міського транспорту та закрили всі ринки.

Найближчим часом у місцевій лікарні тимчасово припинять роботу денний стаціонар, стоматологія та аптека. Доступ до будинку хворої закриють, а на виїздах з населеного пункту з'являться блокпости. Там хочуть проводити температурний скринінг. А всім держустановам рекомендують здійснювати прийом громадян по телефону і через інтернет.

"Просимо всіх жителів без потреби не відвідувати магазини, заклади громадського харчування, уникати людних місць і не впадати в паніку", – кажуть чиновники.

У Радомишлі з'являться блокпости radmr.gov.ua

У Житомирсько-Овруцькій єпархії ПЦУ нам розповіли, що храми в області проводитимуть богослужіння, як зазвичай. "Але переходимо на посилений режим прибирання, з дезінфікувальними засобами. Більше будемо провітрювати приміщення. Хворим парафіянам рекомендуємо залишатися вдома, щоб не ставити під загрозу здоров'я інших. А ось після причастя використовуватиметься не звичайний, а одноразовий посуд. І будуть обмеження у привітаннях", – пояснили нам в управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ.

У релігійній громаді Святої Трійці Української греко-католицької церкви Радомишля говорять, що прихожан у них не так багато. "Будемо дотримуватися рекомендацій і молитися за одужання хворих і непоширення коронавірусу", – кажуть у громаді.

"Два тижні з хворими італійцями"

Також вчора стало відомо, що в Італії з підозрою на COVID-19 в лікарню потрапила киянка, 66-річна Раїса Малишева. А згодом діагноз підтвердився. Вона з ускладненням лежить у реанімації міста К'ярі. А родичі та знайомі шукають всіх, хто міг контактувати в Італії з українкою – хочуть, щоб люди звернулися до медиків і обмежили пересування в громадських місцях.

Киянці Раїсі Малишевій нікуди було йти ОК.ru / Раїса Малишева

Зараз близькі поділилися фактами, що шокують. Пояснюють, що наша землячка працювала в Італії офіційно – доглядала за літньою парою в містечку Ровато, що в провінції Брешія в Ломбардії (там зараз епіцентр коронавірусу).

"Раїса чесно доглядала за старенькими, але ні їхні діти, ні сімейний лікар не попередили її про наслідки. Причому вона протягом двох тижнів просила доктора оглянути її, вона почувалася недобре. Грип від похилих людей перейшов до неї", – розповіли знайомі киянки.

Вони додають, що Малишеву вмовила звернутися до медиків дочка, яка живе в Києві. І жінку забрали до лікарні вже в стані, коли та була на межі смерті. "Українські доглядальниці в Італії не захищені, їм нікуди йти. Раїса залежала від цієї сім'ї і не могла залишити синьйорів без нагляду", – уточнюють товариші пацієнтки.

Щодня в провінції Брешія вмирає 30-40 осіб

Українці в Італії просять наших співвітчизниць не терпіти до останнього, а звертатися за медичною допомогою. Додають, що історія з Раїсою Малишевою не єдина. "Ще одну жінку відправили на вулицю з температурою 40, тому що не хотіли проблем з банданткою (доглядальницею). А безліч полетіли додому в Україну, тому що вони не потрібні в чужій країні. Гарячої лінії взаємодопомоги для українців тут немає. Тому якщо знаєте про такі проблеми, то не залишайте знайомих, як-от Раїса, в біді. Вона стала першим прикладом, що означає залишитися самій за тисячу кілометрів від дому", – уточнила подруга Малишевої.

Варто зазначити, що в провінції Брешія коронавірус виявили у 1,6 тис. осіб. Майже щодня хвороба забирає життя 30-40 хворих.

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