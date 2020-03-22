Заражений коронавірусом з Житомира розповів, як привіз хворобу до України. Відео

Мешканець Житомира Вадим, якому загрожує три роки в'язниці за те, що він нібито приховував коронавірус і продовжував возити туристів до України, відкидає звинувачення.

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На своїй сторінці у Facebook опублікував відео, в якому докладно розповів, як добирався додому, і хто з ним їхав (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

За його словами, з 7 по 14 березня він разом зі своїм товаришем і його 11-річним сином перебував в Австрії на гірськолижному курорті.

Він уточнив, що прилетіли з Австрії вони втрьох, без групи туристів або ще когось.

"Ніякої групи, ніяких друзів, ніяких туристів я не возив. У нас була приватна поїздка і нас було тільки троє людей: я, мій товариш і його 11-річний син", – підкреслив Вадим.

Він уточнив, що його знайомий з Житомира просився в машину, щоб його підвезли з "Жулян". Але Вадим відмовив, оскільки було багато речей і знайомому нікуди було сісти.

"Вночі 14 березня ми приземлилися в Жулянах. Нам перевірили температуру, вона була нормальною тоді. Пройшли паспортний контроль, отримали багаж, сіли в машину і поїхали в Житомир", – зазначив він

Вадим розповів, що рішення самоізолюватись він прийняв ще в Австрії, за три дні до повернення. Для цього йому підготували окремий будинок за містом, куди він попрямував відразу ж після приземлення.

18 березня у нього піднялася температура, після чого чоловіка госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у поліції заявили, що мешканець Житомира контактував з 30 людьми, приховував хворобу і продовжував возити туристів в Україну. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження – йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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