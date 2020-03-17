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17 березня • оновлено в 13:53
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/ Суспільство

Запоріжжя закрили на карантин: народ влаштував бунт

21.7т
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У Запоріжжі торговці місцевих ринків влаштували бунт проти жорстких обмежувальних заходів у рамках карантину, які ввела місцева влада для боротьби з коронавірусом.

Щоб висловити своє невдоволення, люди вийшли на мітинг під будівлю міської ради, повідомляє Укрінформ.

"Ви позбавили підприємців можливості продати продукти. Ми теж боїмося коронавірусу, але ми не можемо сидіти вдома. У місті немає спалаху. Чому працюють супермаркети? Чому ви підтримуєте олігархів, а нас знищуєте?" – обурилася підприємиця Лідія Кривенко.

Бунт у Запоріжжі

Бунт у Запоріжжі

Укрінформ

Бунт у Запоріжжі

Бунт у Запоріжжі

Укрінформ

Крім того, торговці збирають підписи під зверненням про незаконність закриття ринків, яке передадуть президенту України Володимиру Зеленському.

Мітинг під будівлею мерії почався о 9-й годині 17 березня, а близько 7-ї ранку на базарі, в Комунарському районі міста, торговці розкладали товар.

Після того, як адміністрація ринку провела роз'яснювальну роботу, частина торговців склала товар. Продавці м'яса вийшли за територію ринку столи і почали торгувати стихійно.

Бунт у Запоріжжі

Бунт у Запоріжжі

Укрінформ

"Ми вчора забили тварин, отримали дозвіл на продаж, ввечері дізналися про карантин. Увечері нам сказали, що нам дадуть час продати товар, що нам із ним робити?" – кажуть продавці.

Зазначимо, що згідно з рішенням чиновників у зв'язку з карантином на території області забороняється:

  • проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  • робота установ культури (кінотеатрів, театрів, музеїв тощо), дитячих розважальних центрів, торговельно-розважальних закладів, спортивних комплексів, спортивних залів, басейнів;

  • робота агропродовольчих і торгових ринків, об'єктів громадського харчування (крім приготування їжі за індивідуальним замовленням особи з подальшою доставкою її засобами кур'єрської служби або самовивозом);

  • робота всіх магазинів, крім продуктових і непродуктових, що реалізують товари першої необхідності (зокрема засоби особистої гігієни, мийні засоби та засоби для дезінфекції) на території всієї Запорізької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Запоріжжя
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
антинародный режим в действии.
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Журба Валентина
Журба Валентина
могли бы сети у них товар закупить? конечно ситуация паршивая, но рынки первые поболеют...
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Агенты Кремля.
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