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2 листопада • оновлено в 14:52
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/ Суспільство

Запольський: Донбас і Луганськ для України – це л*йно

2.5т Читати матеріал російською

Фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський назвав "л*йном" повернення окупованого Донбасу під контроль української влади.

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL, коментуючи тезу про завершення війни на Донбасі на умовах російського президента Володимира Путіна.

"Путін віддає на якихось умовах цю територію, безкінченно торгуючись. Але яка різниця, в яку обгортку буде вкладено лайно: в золоту, паперову, картонну чи в пакетик? В будь-якому випадку, Донбас і Луганськ для України – це л*йно. Це електорат, який буде робити завжди на зло, шантажуватиме Київ, щоб таким чином отримувати преференції", – впевнений він.

Флешмоб в Луганську

Флешмоб в Луганську

оглядач

На думку Запольського, на окупованому нині Донбасі живе проросійський електорат колишнього президента Віктора Януковича, який виступає "не проти України чи за Україну, вони просто самі за себе".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Дмитро Запольський передбачив закінчення війни на Донбасі, завдяки високому рейтингу Володимира Зеленського.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Віктор Янукович
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу війна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Потому что он и не был украиной. Если Ленин его туда впихнул, то это не значит, что он ей стал .Запольский и сам это утверждает
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Донбасс не вернется в украинское дерьмо.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Barinov Vitaly, До тебя ни чем не пахло.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Сиромашенко Александр ! И слава богу ! Неху@ тут русским миром вонять !
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