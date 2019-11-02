Фінський журналіст і письменник Дмитро Запольський назвав "л*йном" повернення окупованого Донбасу під контроль української влади.

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL, коментуючи тезу про завершення війни на Донбасі на умовах російського президента Володимира Путіна.

"Путін віддає на якихось умовах цю територію, безкінченно торгуючись. Але яка різниця, в яку обгортку буде вкладено лайно: в золоту, паперову, картонну чи в пакетик? В будь-якому випадку, Донбас і Луганськ для України – це л*йно. Це електорат, який буде робити завжди на зло, шантажуватиме Київ, щоб таким чином отримувати преференції", – впевнений він.

Флешмоб в Луганську оглядач

На думку Запольського, на окупованому нині Донбасі живе проросійський електорат колишнього президента Віктора Януковича, який виступає "не проти України чи за Україну, вони просто самі за себе".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Дмитро Запольський передбачив закінчення війни на Донбасі, завдяки високому рейтингу Володимира Зеленського.

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