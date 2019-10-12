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13 жовтня • оновлено в 02:38
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Запобігти раку: вчені назвали склад "рятівної" дієти

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Дієтологи порадили замінити червоне м'ясо рибою або м'ясом птиці для зниження ймовірності розвитку онкологічних захворювань.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР). Для запобігання раку вчені радять відмовитися від куріння, алкоголю, неправильного харчування і малорухливого способу життя.

Запобігти раку: вчені назвали склад "рятівної" дієти

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"З'їдаючи більше 100 грамів м'яса в день, людина на 17 відсотків підвищує ризик захворіти на рак. Також надмірне споживання червоного м'яса і продукції з нього може привести до новоутворень в товстому кишечнику. Канцерогенними можуть бути і продукти глибокої переробки, наприклад ковбаси, нагетси і піца", – йдеться у заяві.

Для зменшення ймовірності розвитку раку радять їсти риб'ячий жир, а також продукти з великою кількістю клітковини (овочі, фрукти), оскільки вони володіють захищаючим від раку ефектом.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені назвали перші видимі ознаки раку.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так у нас 70% на курятине сидят не помогает
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