Заплатять самі злочинці: в Україні створили фонд допомоги жертвам насильства

Кабінет міністрів України створив фонд допомоги жертвам насильства, який буде наповнюватися за рахунок стягнень із винних у відповідних злочинах.

Про це в п'ятницю, 27 грудня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Україна приєднується до визнаної світової практики. До фонду будуть надходити кошти від штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку", – пояснив він.

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В Україні створили фонд допомоги жертвам насильства pro.berdyansk.biz

За даними прем'єра, лише в 2018 році від насильства в Україні постраждали 24 000 осіб, і вони потребують посиленого захисту і допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт про створення реєстру педофілів.

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