Заплатять самі злочинці: в Україні створили фонд допомоги жертвам насильства

Кабінет міністрів України створив фонд допомоги жертвам насильства, який буде наповнюватися за рахунок стягнень із винних у відповідних злочинах.
Про це в п'ятницю, 27 грудня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Україна приєднується до визнаної світової практики. До фонду будуть надходити кошти від штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку", – пояснив він.
В Україні створили фонд допомоги жертвам насильства
pro.berdyansk.biz
За даними прем'єра, лише в 2018 році від насильства в Україні постраждали 24 000 осіб, і вони потребують посиленого захисту і допомоги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт про створення реєстру педофілів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!