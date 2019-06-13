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"Занадто запізнився": В'ятрович передбачив програш Путіна у війні з Україною

3.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін приречений на програш у війні проти України. Адже армії його окупантів зараз протистоїть нове покоління, яке відірване від міфів про єдиний народ СРСР.

Такий прогноз озвучив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені здається, що Путін програє війну з Україною зокрема через те, що він занадто запізнився і у нас виросло ціле покоління, яке інакше бачить історію. Це покоління вчилося за українськими підручниками історії, в яких Україна є незалежною державою, і це не піддається дискусії", — впевнений він.

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В'ятрович і Путін

В'ятрович і Путін

Разом із тим, наголошує В'ятрович, для того, щоб не допустити відкату назад, Україна має створити можливості для старшого покоління, яке вивчало історію в радянські часи. Крім того, особливу увагу слід приділяти роботі з армією та її остаточному звільненню від радянських традицій.

"Невід'ємним елементом є українізація армії. Російську армію в цій війні може перемогти лише українська, а не пострадянська армія", — акцентував увагу директор УІНП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович заявив, що у війні проти України президент Росії Володимир Путін робить ставку не стільки на захоплення територій, скільки на залучення на свій бік українців, яких можна буде перетворити на будівельників "русского міра". Однак для цього людей треба змусити забути свою реальну історію і жити лише нав'язаними міфами минулого.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир В'ятровичВолодимир Путін
Місце
Україна
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А Путин ведет войну против Украины?? Один??? Темнейший велик!!!
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Северг Олег
Северг Олег
Теперь объясняю Ветренко почему всё будет ровно наоборот. Вше новое поколение тикает с Украины по миллиону в год. И дальше будет только хуже.Потому, что сегодняшняя Украина это Украина ещё проедающая последние крохи того, что ей на халяву осталось от СССР. Деньги за транзит газа к примеру. А завтра Украина останется голой. С долгами по самые уши и уже без доходов от транзита. И шаг за шагом начнёт сыпаться оставшееся. Закрываться последние предприятия, увольняться люди, набираться новые кредиты что бы покрыть старые и т.д. Всё ваше новое поколение свалит с Украины в ближайшие 10-20 лет. Завтрашняя Украина это страна стариков и бедняков. Вот так вот. А такую Украину Россия заберёт очень легко.
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