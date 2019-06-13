"Занадто запізнився": В'ятрович передбачив програш Путіна у війні з Україною

Президент Росії Володимир Путін приречений на програш у війні проти України. Адже армії його окупантів зараз протистоїть нове покоління, яке відірване від міфів про єдиний народ СРСР.

Такий прогноз озвучив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені здається, що Путін програє війну з Україною зокрема через те, що він занадто запізнився і у нас виросло ціле покоління, яке інакше бачить історію. Це покоління вчилося за українськими підручниками історії, в яких Україна є незалежною державою, і це не піддається дискусії", — впевнений він.

В'ятрович і Путін

Разом із тим, наголошує В'ятрович, для того, щоб не допустити відкату назад, Україна має створити можливості для старшого покоління, яке вивчало історію в радянські часи. Крім того, особливу увагу слід приділяти роботі з армією та її остаточному звільненню від радянських традицій.

"Невід'ємним елементом є українізація армії. Російську армію в цій війні може перемогти лише українська, а не пострадянська армія", — акцентував увагу директор УІНП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович заявив, що у війні проти України президент Росії Володимир Путін робить ставку не стільки на захоплення територій, скільки на залучення на свій бік українців, яких можна буде перетворити на будівельників "русского міра". Однак для цього людей треба змусити забути свою реальну історію і жити лише нав'язаними міфами минулого.

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