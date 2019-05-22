З 24 квітня 2019 року українці можуть замовити та оплатити виготовлення індивідуального номерного знаку* онлайн, а отримати готовий номерний знак – в найближчому відділенні “Нова пошта”.

Раніше послуга замовлення ІНЗ не користувалася значним попитом. Більшість громадян були впевненні, що такі номерні знаки можливо замовити виключно за допомогою сторонніх осіб та за великі кошти. А хто наважувався самостійно пройти весь шлях отримання індивідуального номерного знаку, - дізнались, що це було мінімум 3 візити до Головного чи територіального сервісного центру МВС: перший – перевірка чи вільний номер, вдруге – замовлення та підписання макету ІНЗ, і втретє – забрати вже готовий ІНЗ. Це вимагало значних витрат часу та коштів громадян.

Проте, вже два тижні, як це стало зручною та простою цифровою державною послугою. Тепер, щоб отримати ІНЗ достатньо авторизуватися в Електронному кабінеті водія і пройти кілька простих кроків.

"Онлайн-сервіс доступний на сайті та на Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги". Доступ до е-Кабінету здійснюється за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID"

У розділі "Замовлення ІНЗ" потрібно підібрати індивідуальний номерний знак, перевіривши його унікальність та зовнішній вигляд. Наразі до замовлення доступні комбінації з літер та цифр, якщо введений номер не зайнятий та не зареєстрований, система автоматично розрахує вартість замовлення ІНЗ. На цьому етапі користувач може обрати один серед двох можливих способів отримання ІНЗ: доставка у відділення "Нова пошта" або можливість самостійно забрати виготовлені номери у Головному сервісному центрі МВС у Києві (безкоштовно). Далі система автоматично формує заяву на отримання ІНЗ, яку користувач повинен підписати за допомогою власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Завершенням процесу отримання послуги є оплата ІНЗ.

Про результати впровадження нового електронного сервісу.

За два дні роботи онлайн-послугою скористалися близько 200 громадян. Для порівняння за весь 2018 рік таких заявок було лише 246. А вже за півтора тижні обсяг замовлень ІНЗ становив понад 500 номерів, що вдвічі більше ніж за весь 2018 рік.

Замовлення, що оформлені з доставкою "Нова Пошта" складають 70% від загальної кількості. Електронні державні сервіси це не тільки зручність та економія часу, але й популяризація цих послуг.

Завдяки Електронному кабінету водія кожен громадянин, незалежно від місця проживання, має однакові можливості отримати державну послугу прозоро, з мінімальними витратами часу та зусиль. Окрім того, автоматизована система перевірки вільних комбінацій дозволяє виключити з алгоритму надання послуги людський фактор, а, отже, і корупційну складову, комп’ютер та цифрові технології непідкупні.

*- Індивідуальний номерний знак (ІНЗ) – номерний знак, що може бути виготовлений на індивідуальне замовлення власника транспортного засобу (ТЗ). За одним ТЗ може бути закріплений лише один ІНЗ; його можливо замовити лише як додаток до, але не замість державного номерного знаку, що видається власнику під час реєстрації ТЗ. Після отримання ІНЗ власник зобов‘язаний в 10-денний термін перереєструвати ТЗ в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС. Під час перереєстрації ТЗ в свідоцтво про реєстрацію вноситься примітка стосовно наявності ІНЗ. Детальніше про послугу за посиланням.

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