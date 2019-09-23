Головна Новини
23 вересня • оновлено в 06:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Заморозки та дощі: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

1.9т Читати матеріал російською

У понеділок, 23 вересня, в Україні очікується суха і прохолодна погода, дощі практично не передбачаються.

Невеликі опади пройдуть лише вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях країни. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Найтепліше буде в західних і південних регіонах. Денна температура складе +19+21, вночі +5+7. На Півдні стовпчик термометра максимально підніметься до+24, вночі +10.

Новини
В Україну повернеться літо: синоптик уточнила прогноз погоди

На Сході, Півночі і Центрі країни очікується в середньому +13+15 градусів. Вночі похолодає до +5+7.

У Києві сьогодні буде хмарно, без опадів. За прогнозом синоптиків, вдень буде +15+17, вночі +6+8.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку нового тижня, з 23 вересня в Україні очікується похолодання, нічні заморозки і суха погода.

Раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel