Заморозки та дощі: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У понеділок, 23 вересня, в Україні очікується суха і прохолодна погода, дощі практично не передбачаються.

Невеликі опади пройдуть лише вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях країни. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Найтепліше буде в західних і південних регіонах. Денна температура складе +19+21, вночі +5+7. На Півдні стовпчик термометра максимально підніметься до+24, вночі +10.

На Сході, Півночі і Центрі країни очікується в середньому +13+15 градусів. Вночі похолодає до +5+7.

У Києві сьогодні буде хмарно, без опадів. За прогнозом синоптиків, вдень буде +15+17, вночі +6+8.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку нового тижня, з 23 вересня в Україні очікується похолодання, нічні заморозки і суха погода.

Раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся