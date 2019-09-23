Заморозки та дощі: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У понеділок, 23 вересня, в Україні очікується суха і прохолодна погода, дощі практично не передбачаються.
Невеликі опади пройдуть лише вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях країни. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
Найтепліше буде в західних і південних регіонах. Денна температура складе +19+21, вночі +5+7. На Півдні стовпчик термометра максимально підніметься до+24, вночі +10.
На Сході, Півночі і Центрі країни очікується в середньому +13+15 градусів. Вночі похолодає до +5+7.
У Києві сьогодні буде хмарно, без опадів. За прогнозом синоптиків, вдень буде +15+17, вночі +6+8.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку нового тижня, з 23 вересня в Україні очікується похолодання, нічні заморозки і суха погода.
Раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".