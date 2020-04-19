Заморозки і дощ: з'явився прогноз погоди на тиждень в Україні

Погода в Україні на початку наступного тижня, з 20 квітня, суттєво погіршиться – очікуються сильні нічні заморозки у повітрі та на ґрунті.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Водночас, ближче до кінця тижня погода покращиться – вже у п'ятницю, 24 квітня, у кількох областях прогнозується до +19°С.

Зокрема, у понеділок, 20 квітня, очікуються помірні дощі на півдні, сході та на всій території Дніпропетровщини. У західній частині країни без опадів. На решті території вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вночі у північних, західних (крім Закарпаття) та у Вінницькій областях заморозки в повітрі 0-5°С, на решті території температура +1..+6°С тепла. У центральних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°С. Температура вдень +8..+13°С тепла.

У вівторок та середу (21 та 22 квітня) температура вночі +1..+6°С, удень +7..+13°С, на поверхні ґрунту, крім північних та східних областей, заморозки 0-3°С. На півночі та сході невеликий дощ.

У четвер, 23 квітня, температура повітря вночі +1..+6°С тепла, вдень +8..+14°С, на півдні країни та Закарпатті до +17°С. Опадів не очікується.

У п'ятницю, 24 квітня, температура по всій території України вночі +2..+6°С. Вдень – на сході +11..+15°С, на заході та півдні країни до +19°С. Опадів не прогнозується.

Разом із тим, як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Карпатах в найближчі дні очікується значна небезпека сходу снігових лавин. 19 і 20 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей у зв'язку з відлигою можливе сходження лавин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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