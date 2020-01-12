Головна Новини
12 січня • оновлено в 05:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Замість пекла – герб і прапор": воїн ЗСУ яскраво розфарбував промзону Авдіївки. Фото

997
Читати матеріал російською

Воїн Збройних сил України з позивним "Дикий Мічман" намалював яскравий патріотичний мурал на одній зі стін у промисловій зоні прифронтової Авдіївки.

Фото творіння захисника показали на сторінці Оперативного командування "Схід" ЗСУ в Facebook, відзначивши, що малюнок був створений всього за день фарбами з будівельного магазину.

"Раніше на цій стіні було написано "Пекло". Страшне слово. Тут і є пекло. Це – авдіївська промзона, до позицій ворога – менше сотні метрів. На повністю зруйнованый промцы цей мурал – дуже яскрава пляма, яке зігріває", – написали захисники України.

Новини
Залізний "кінь" у темі: ЗСУ на Донбасі яскраво відзначили День вишиванки

Мурал воїна ЗСУ

Мурал воїна ЗСУ

Faceboook Оперативного командування "Схід" ЗСУ

Сам автор малюнка підкреслив, що це єдина стіна, яка, коли є сонце, тепла навіть взимку. На ній Герой зобразив герб України і прапор на тлі малинового стягу ЗСУ. "Одразу настрій піднімається, коли бачу малюнок", – посміхається "Мічман".

За словами чоловіка, війна кардинально змінила його ставлення до державних символів. Тепер герб і прапор – це не просто щось абстрактне, а те, що означає – тут Україна, тут дім, тут свої. Більш того, під час важких боїв армієць підсвідомо мугикає гімн України і стверджує, що так роблять майже всі в його підрозділі. "Допомагає триматися і вірити в перемогу", – посміхається боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі виник ажіотаж довкола відео з воїном ЗСУ з Авдіївки, який несе службу поблизу рідного міста і не зрадив присязі після подій 2014 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Дайте ему героя Украины)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
N Y
N Y
Пусть и в Донецке подобное нарисует. Местные его отблагодарят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги