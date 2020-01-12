"Замість пекла – герб і прапор": воїн ЗСУ яскраво розфарбував промзону Авдіївки. Фото

Воїн Збройних сил України з позивним "Дикий Мічман" намалював яскравий патріотичний мурал на одній зі стін у промисловій зоні прифронтової Авдіївки.

Фото творіння захисника показали на сторінці Оперативного командування "Схід" ЗСУ в Facebook, відзначивши, що малюнок був створений всього за день фарбами з будівельного магазину.

"Раніше на цій стіні було написано "Пекло". Страшне слово. Тут і є пекло. Це – авдіївська промзона, до позицій ворога – менше сотні метрів. На повністю зруйнованый промцы цей мурал – дуже яскрава пляма, яке зігріває", – написали захисники України.

Мурал воїна ЗСУ Faceboook Оперативного командування "Схід" ЗСУ

Сам автор малюнка підкреслив, що це єдина стіна, яка, коли є сонце, тепла навіть взимку. На ній Герой зобразив герб України і прапор на тлі малинового стягу ЗСУ. "Одразу настрій піднімається, коли бачу малюнок", – посміхається "Мічман".

За словами чоловіка, війна кардинально змінила його ставлення до державних символів. Тепер герб і прапор – це не просто щось абстрактне, а те, що означає – тут Україна, тут дім, тут свої. Більш того, під час важких боїв армієць підсвідомо мугикає гімн України і стверджує, що так роблять майже всі в його підрозділі. "Допомагає триматися і вірити в перемогу", – посміхається боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі виник ажіотаж довкола відео з воїном ЗСУ з Авдіївки, який несе службу поблизу рідного міста і не зрадив присязі після подій 2014 року.

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