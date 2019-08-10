Замість параду: у Зеленського показали програму на День Незалежності

Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності.

Як передає прес-служба глави держави, святкування пройде в абсолютно новому форматі. "Головний акцент урочистостей - діти як майбутнє країни", - сказано в повідомленні.

О 9:30 на місці загибелі героїв Небесної сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання - прозвучать сто ударів дзвону, які підхоплять інші міста країни. Це буде символізувати сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної сотні.

В цьому заході крім Зеленського і його сім'ї візьмуть участь рідні і близькі загиблих захисників України, ветерани АТО і діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Небесної сотні і пов'яжуть навколо синьо-жовті стрічки.

Під звук дзвонів на площі Незалежності буде піднято національний прапор. Військовий хор виконає гімн України а капела.

Також на Майдані відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього о 11:00 розпочнеться марш захисників України за участю ветеранів.

Зеленський відмовився від параду на День Незалежності

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в липні Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

"Ми прийняли рішення виділити 300 млн грн на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - пояснив він.

Але рішення президента викликало обурення у деяких українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави навіть з'явилася петиція про проведення параду.

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