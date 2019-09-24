Заміна вже знайдена: в "ДНР" заговорили про швидке зміщення Пушиліна

Ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна можуть звільнити із займаної посади вже незабаром, призначивши на його місце нинішнього "мера" Горлівки Івана Приходька.

Таке припущення в блозі на OBOZREVATEL зробив донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, російські куратори незадоволені роботою Пушиліна, його авторитет як лідера "республіки" впав навіть серед місцевих найманців.

"Пушилін як керівник не здатний приймати правильні і потрібні рішення. Колись він з'явився в потрібний момент і в потрібному місці. Зараз росіяни ним незадоволені, до того ж в "ДНР" у нього немає ніякого авторитету. Головний претендент на його посаду – мер Горлівки Іван Приходько", – зазначив блогер.

Денис Пушилін і Іван Приходько Новини Донбасу

За його словами, Приходько народився в Донецьку, Горлівкою "керує" вже півтора року. На цю посаду його призначив покійний ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

"Приходько повністю просякнутий теорією русского міра. Тому довіри у звичайних громадян до нього більше не тільки в Горлівці, а й у всій "республіці". Він вже обзавівся підтримкою місцевого криміналітету і за порадою їх ватажка Армена Саркісяна збільшив особисту охорону до восьми осіб", – підкреслив Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з ватажків терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався про проблеми з фінансуванням "армії" превдореспубліки. Мовляв, "держава" дає на армію рівно стільки, щоб не "склеїти ласти".

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