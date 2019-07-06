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"Залучено 20 тисяч дітей": на Черкащині провели відкриті уроки футболу

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Велике футбольне свято відбулося в місті Корсунь-Шевченківське, що на Черкащині. Близько 150-ти дітей взяли участь у "Відкритих уроках футболу" – соціальному проекті, який пропагує дитячий спорт. Місцеві хлопчики та дівчата під керівництвом волонтерів-інструкторів провели заняття з володіння м’ячем, іншими спортивними вправами та іграми.

Як відзначив національний координатор соціальних Української асоціації футболу Євгеній Столітенко, у цих змаганнях взяли участь 30% дівчаток, а взагалі до "Відкритих уроків футболу" уже долучені близько 20 тисяч дітей з усієї України. Всі команди футбольного свята були відзначені подарунками та призами від організаторів.

"Ніщо так на зближує людей, як спорт, а особливо дитячий. І не настільки важливо, хто переміг у спортивному двобої. Головне – це дитячі усмішки, їхні хвилювання та емоції від веселих та цікавих змагань", – відзначила ініціатор проведення заходу, кандидат у Верховну Раду України по виборчому округу №196, засновниця ГО "Розвиток територіальних громад" Ірина Ванникова.

Після дітей на поле вийшла команда Національної збірної серед ветеранів, яка зіграли матч на підтримку українських військових з місцевою командою "Урожай". У складі команди – легенди збірної, кумири вболівальників – Анатолій Дем’яненко, Олег Протасов, Володимир Лозинський, Сергій Нагорняк, Олександр Венглинський та інші зірки українського футболу. Досвід під час поєдинку брав гору й уже після першого тайму ветерани повели у рахунку 3-0.

За словами головного тренера команди ветеранів Анатолія Дем’яненка, головне у їхньому проекті не стільки результат, як залученість дітей до спорту, до здорового способу життя, патріотичне виховання молоді.

Футбольне свято у Корсунь-Шевченківському відбулося завдяки представникам бізнесу, зокрема, ТОВ "АгроРось", НВФ "Урожай", ТОВ "Агробізнес". Вони не тільки постійно виступають спонсорами спортивних колективів та змагань, а й допомагають місцевим громадам, освітнім та дитячим установам інвентарем, майданчиками, популяризують спорт.

"Такі спортивні заходи відбуваються завдяки співпраці бізнесу та місцевих громад, адже інвестиції в здоров’я та спорт, а особливо дітей – це найкращі інвестиції", – заявила Ірина Ванникова.

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Особа
Ірина Ваннікова
Місце
УкраїнаЧеркаси
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