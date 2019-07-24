Заллє дощами! Українців попередили про погіршення погоди

У середу, 24 липня, в Україні на більшість територій пройдуть грозові дощі.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, східні регіони накриють зливи з грозами. Нічна температура повітря складе +15 +18 градусів, вдень очікується +24 +28 градусів.

Сильні дощі також прогнозуються і на півночі країни. Вдень очікується +23 +25 градусів, а вночі температура повітря опуститься до +12 +14.

Західні області теж потраплять під циклон. Волинську, Рівненську, Львівську і Тернопільську область накриють дощі. В іншій частині заходу буде сухо. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, вдень температура підніметься до +23 +25 градусів.

На півдні України буде без опадів, сонячно. Вночі в регіоні +16 +18 градусів, вдень температура повітря складе +26 +28 градусів.

Центральні області місцями заллють дощі. Днем буде 23-26 з позначкою плюс, вночі похолодає до +13+15.

У Києві 24 липня очікуються дощі. Температура вночі +14 +16 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

Погода в Україні на 24 липня Укргідрометцентр

Погода в Києві на 24 липня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко в повідомила, що дощова погода буде практично у всіх областях, крім півдня.

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