Заллє дощами: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в неділю, 15 грудня, очікується похмура і дощова погода. При цьому температура повітря досягне на півдні країни +11 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. На заході країни в цей день очікується до +8 градусів, пройде невеликий дощ.

У центрі України температура сягне +7 градусів, на сході очікується до +7 також. У південних регіонах буде до +11, невеликий дощ.

У Києві в неділю + 5...+ 7 градусів, невеликий дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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