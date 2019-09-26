Заллє дощами: синоптики пообіцяли різку зміну погоди в Україні

У четвер, 26 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме прохолодна і волога повітряна маса із заходу.

Водночас на сході країни збережеться суха, вночі холодна погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, вдень і в Кіровоградській, Полтавській областях очікується дощ, на решті території – без опадів. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні Comments.ua

Температура вночі 6-11° тепла, у західних та Одеській областях місцями 12-15°, на Лівобережжі 1-5°, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° тепла; вдень 12-17° на заході, півдні країни і Дніпропетровської області 18-21°, на високогір'ї Карпат 10-11° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 8-10°, вдень 12-14° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала, що в четвер, 26 вересня, на території України очікується дощова погода, заморозки відступають.

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