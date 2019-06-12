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/Суспільство

100 метрів до Донецька: в ООС розповіли про "прорив" ЗСУ

8.2тЧитати матеріал російською

Військові Збройних сил України залишаються на своїх позиціях, визначених Мінськими домовленостями.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив начальник прес-штабу ООС Євген Силкін, відповідаючи на інформацію про просування українських бійців у сірій зоні у напрямку Донецька.

ЗСУ

ЗСУ

"Наші військові тримають лише ті території, які встановлені Мінськими угодами, жодних просувань не було", — зазначив він.

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Раніше журналіст Олексій Кашпоровський на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що трохи більше місяця тому розвідники 24-ї бригади зайняли сіру зону у бік Донецька і Трудовської. І тепер українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично позиції армійців тепер розташовані всього у декількох сотнях метрів від Олександрівки та самого Донецька. А сіра зона — пересунулася у Трудовський район.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі раз зірвали виконання комплексу заходів, визначених Мінськими домовленостями, з розведення сил на ділянці "Станиця Луганська".

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Місце
Україна
Тег
Донбас
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Именно по этой причине миротворческие силы, пусть даже они на 150% состоят из африканских негров, должны стоять по линии разграничения и не допускать продвижения сторон на расстояние выстрела друг до друга. тогда будет тишина и можно будет продолжать выполнение Минских соглашений.
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Долин Владимир
Долин Владимир
Ща пи*ды начнут получать от ополчения "воины света". А потом опять скулить: "а нас то за шо?"
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Долин Владимир, пущай,не могу дождаться уже,когда “нация“пидэ у наступ,да согласен,жертв будет много,но лучще один раз,и до талого,что бы больше и в мыслях не возникало,а их за шо?！
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