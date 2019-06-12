100 метрів до Донецька: в ООС розповіли про "прорив" ЗСУ

Військові Збройних сил України залишаються на своїх позиціях, визначених Мінськими домовленостями.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив начальник прес-штабу ООС Євген Силкін, відповідаючи на інформацію про просування українських бійців у сірій зоні у напрямку Донецька.

ЗСУ

"Наші військові тримають лише ті території, які встановлені Мінськими угодами, жодних просувань не було", — зазначив він.

Раніше журналіст Олексій Кашпоровський на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що трохи більше місяця тому розвідники 24-ї бригади зайняли сіру зону у бік Донецька і Трудовської. І тепер українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично позиції армійців тепер розташовані всього у декількох сотнях метрів від Олександрівки та самого Донецька. А сіра зона — пересунулася у Трудовський район.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі раз зірвали виконання комплексу заходів, визначених Мінськими домовленостями, з розведення сил на ділянці "Станиця Луганська".

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