Залишили записку: на трасі Харків-Дніпро покинули розбитий Aston Martin

На трасі Харків-Дніпро знайшли кинутий спорткар Aston Martin DB11, який, судячи з усього, став учасником ДТП.

У той же час власника автомобіля поблизу на було, передає "ТопЖир".

Відзначимо, що ціна такого автомобіля в Україні стартує від 8,5 млн грн.

Судячи з фото, пошкодження машини не сильно критичні, хоча ремонт все ж таки обійдеться недешево.

topgir.com.ua

Виявилося, що водій кинув авто і залишив оригінальну записку під лобовим склом.

У ній зазначено, що він дуже поспішав в аеропорт, машину забере евакуатор, а всі питання будуть врегульовані потім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Україна прибула перша партія індійського автомобіля Bajaj Qute, який називають найдешевшим у світі.