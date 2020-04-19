"Залишайтеся людьми!" Медсестра, яка перехворіла коронавірусом, зробила звернення

Лікар-невролог Наталія Павлюк з Монастириська Тернопільської області, яка перехворіла на коронавірус, звернулася до українців й закликала їх "залишатися людьми".

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В інтерв'ю Hromadske дівчина розповіла про свою хворобу, а також про ситуацію у рідному селі. При цьому в кінці розмови вона порадила не тільки тим, хто захворів, але і всім: в першу чергу залишатися людьми: "Пандемія колись закінчиться, а неприємний осад може залишитися".

"Також дотримуйтесь правил карантину! Мити руки, не контактувати. Вживати багато рідини. Це банальні речі, але вони потрібні й обов'язкові", – сказала Наталія.

Наталія Павлюк Hromadske

Також дівчина особливу увагу приділила святкуванню Великодня в Україні. "Рекомендації такі, щоб на Великдень всі сиділи вдома. Але моя думка, що після цього буде спалах, тому що багато людей все ж не будуть дотримуватися карантину. Залишайтеся вдома, будь ласка", – підсумувала лікар.

Станом на ранок 19 квітня в Тернопільській області офіційно відомо про 390 хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монастириському районі ситуація з коронавірусом не найкраща. Багато хто називаює регіон новим українським Уханем.

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