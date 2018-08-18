Залило за півгодини: ще одне місто в Україні пішло під воду

Місто Бердичів в Житомирській області вранці 18 серпня накрила потужна злива. Трохи більше, ніж за півгодини, на його вулицях зібралося близько 30 см води (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Потоп" почався о 7:11 ранку, розповів місцевий житель Олександр Колесников, який надіслав фото і відео наслідків негоди в редакцію "Житомир.info".

"Бердичів, 7:11 ранку, вулиця Житомирська, навпроти АТБ", - підписав він ролик. Також чоловік уточнив, що проливний дощ у місті почався доволі раптово.

"За 40 хвилин майже вся дорога разом із зупинкою біля базару була покрита водою близько 30 см", - зазначив свідок.

"Житомир.info" Злива в Бердичеві

"Житомир.info" Злива в Бердичеві

"Житомир.info" Злива в Бердичеві

"Житомир.info" Злива в Бердичеві

"Житомир.info" Злива в Бердичеві

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 17 серпня потужна злива буквально затопила місто Рахів на Закарпатті. Перед цим стихія залила Львів.