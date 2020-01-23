Гучний закон про ЗМІ стривожив Європу: ОБСЄ звернулася до влади України

В ОБСЄ висловили стурбованість щодо ряду положень нового проєкту закону про дезінформацію в Україні, який повинен регулювати роботу ЗМІ.

Відповідну думку висловив представник організації з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір, передає пресслужба.

У повідомленні нагадується, що проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації" висунуло Міністерство культури, молоді та спорту 20 січня.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та ситуації навколо нього. Водночас це не повинно здійснюватися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в зміст ЗМІ й організацію журналістської діяльності в країні", – сказав Дезір.

Він вказав на те, що боротьба з дезінформацією є законною метою, однак нагадав про право кожного на свободу вираження, яке закріплене в Конституції України і в її зобов'язаннях перед ОБСЄ та в міжнародних зобов'язаннях.

"Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив із перевірки фактів, незалежність засобів масової інформації, різноманітність джерел для спростування неправдивої інформації та розвиток медіаграмотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та першорядної важливості для забезпечення доступу до достовірної інформації", – зазначив Дезір.

Він додав, що готовий брати участь в обговореннях із владою і провести юридичну експертизу законопроєкту, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ і її повну відповідність міжнародним стандартам.

Володимир Зеленський ОП

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