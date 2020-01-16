Диктаторські закони 16 січня: як Україну намагалися перетворити на Росію

Шість років тому, 16 січня 2014 року, провладна більшість в Верховній Раді проголосувала за "диктаторські закони" – пакет законопроектів, здебільшого спрямованих проти Революції Гідності.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про те, як режим Януковича на два тижні легалізував в Україні тоталітаризм, ледь не перетворивши країну на аналог Російської Федерації.

Закони 16 січня: в чому суть

Ухвалення "законів 16 січня" було відповіддю режиму Януковича на масові протести Євромайдану. У той час провладні політики вже всерйоз побоювалися, що Революція Гідності закінчиться поразкою Сім'ї Януковича і намагалися таким чином схилити чашу терезів на свою сторону.

Всього 16 січня, в так званому "драконівському пакеті" було прийнято п'ять основних "законів про диктатуру". Найскандальнішими заборонами були:

Обмеження руху груп автомобілів

За рух по дорозі колоною більше п'яти машин без узгодження з міліцією, якщо це призвело до створення перешкод для дорожнього руху, карали штрафом до 850 гривень або позбавленням прав на термін від одного до двох років.

Такі наклейки з'явилися на багатьох українських автомобілях вже на наступний день

Фактично ця норма була прийнята з єдиною метою: позбавити можливості діяти Автомайдан, який відігравав велику роль у Революції Гідності.

Обмеження для ЗМІ

Було введено покарання за здійснення діяльності інформаційного агентства без державної реєстрації, "після припинення його діяльності або з ухиленням від перереєстрації". За таку діяльність передбачався штраф до 17 000 гривень з конфіскацією "виготовленої продукції та засобів виготовлення".

"Диктаторські закони" були однією з найстрашніших загроз для свободи слова в історії України

За допомогою цього правила влада сподівалася припинити діяльність опозиційних сайтів, газет і телеканалів.

Арешт за організацію мітингів

Порушення "встановленого законом порядку" організації проведення зборів, мітингів, вуличних маршів і демонстрацій повинні були карати штрафом до 3400 гривень або арештом на строк до десяти діб. При цьому, раніше за подібне порушення передбачався лише штраф до 425 грн.

Євромайдан виявився під законодавчою забороною

Головною метою цієї законодавчої норми були керівники Революції Гідності: командири сотень Самооборони Майдану, глави медпунктів і т.д.

За шолом – до в'язниці

За участь у мітингах в шоломі або масці, носіння на масових акціях будь-яких маскувальних засобів або використання одягу, схожого на форму правоохоронців (в тому числі камуфляжу) передбачався штраф понад 4000 гривень або арешт на 15 діб.

Після заборони шоломів протестуючі знайшли вихід

На цю спробу позбавити протестуючих індивідуальних засобів захисту Євромайдан відреагував з гумором – на наступний день люди вийшли на мітинг надівши на голови каструлі і друшляки.

Арешт за намети

За встановлений "без дозволу влади" намет або інші малі архітектурні форми був передбачений штраф в 5000 гривень або арешт на 15 діб.

У наметах Євромайдану не тільки відпочивали - там знаходилися медпункти, каплиця і центри зв'язку

Завдяки цій нормі "Беркут" отримував можливість не тільки зносити намети на Майдані Незалежності, а й заарештовувати будь-кого, хто знаходився в них, називаючи його "власником намету".

Арешт за допомогу протестувальникам

Штраф більше 10 000 гривень або арешт на десять діб – таке передбачалося покарання за допомогу "недозволеним протестам", наприклад, надання приміщення, автомобіля і т.д.

Саме на Євромайдані зародився сучасний волонтерський рух України

Ця норма повинна була знищити волонтерський рух, який активно допомагав учасникам Євромайдану.

У в'язницю за неповагу до суду

За "прояв неповаги до суду" вводився штраф до 5100 гривень або арешт на строк до 15 діб. Крім того, за це порушення дозволялося карати без складання адміністративного протоколу і без права оскарження.

"Неповагою до суду" могли назвати що завгодно

Проявом неповаги суддя фактично міг вважати будь-які слова або дії громадянина.

Роскомнадзор в Україні

Була створена і узаконена процедура обмеження доступу до інтернет-ресурсів, які нібито порушують законодавство.

Будь-сайт міг бути заблокований за бажанням влади

"Порушення" визначалося рішенням експертної комісії. Влада отримувала можливість брати приклад з Ірану і блокувати на території України будь-які сайти і соціальні мережі, наприклад Twitter, за допомогою якого координувалися учасники Революції Гідності.

Покарання за екстремізм

За виготовлення та розповсюдження екстремістських матеріалів в ЗМІ або Інтернеті був введений штраф в розмірі до 14 000 гривень. Альтернативним покаранням було тюремне ув'язнення на термін до трьох років.

За такий малюнок можна було отримати тюремний строк

Завдяки цій нормі міліція отримувала можливість заарештувати навіть за карикатуру на Януковича, опубліковану в Інтернеті.

Крім перерахованих вище законодавчих норм, "диктаторські закони" вводили ще ряд заборон і обмежень, а також посилювали існуючі покарання. Наприклад, за участь в груповому цивільному протесті загрожувало вже два роки тюремного ув'язнення, SIM-карту можна було купити тільки при пред'явленні паспорта, безпілотні дрони слід було офіційно реєструвати, небезпечно спрощувалася процедура позбавлення депутатів недоторканності. Був ускладнений доступ до інформації про матеріальне становище політиків і суддів, а також їх сімей і родичів, для того щоб ускладнити антикорупційні журналістські розслідування.

Також були прийняті два ідеологічних закони, які де-юре прирівнювали дивізію "Галичина", а також ОУН і УПА до "посібників фашистів" і ставили їх поза законом.

Як приймали "диктаторські закони"

Пакет "законів 16 січня" був прийнятий з кричущим порушенням регламенту Верховної Ради. Зокрема, за ці закони голосували підняттям рук.

Пізніше голова лічильної комісії Володимир Олійник сам підтвердив, що не рахував кількість піднятих рук. Незважаючи на незаконність голосування, спікер Ради Володимир Рибак того ж вечора підписав весь пакет законів. Тим самим він також порушив ряд пунктів парламентського регламенту.

Скасування законів 16 січня

Згідно з офіційною позицією Міністерства юстиції України, "диктаторські закони" припинили свою дію з 2 лютого 2014 року. Таким чином, диктатура режиму Януковича була ледь не безмежною протягом двох тижнів.

Вплив законів 16 січня

Багато міжнародних експертів, журналісти і політики назвали прийняття "законів 16 січня" актом політичних репресій. Опозиція режиму Януковича відкрито заявила, що прийняття цих законів є державним переворотом і путчем.

Незабаром після прийняття "законів про диктатуру" протести в Києві стали більш жорстокими та радикальними. Після закінчення Революції Гідності багато хто називав диктаторські "закони 16 січня" каталізатором Євромайдану.

Деякі експерти озвучували версію, згідно з якою без "законів 16 січня", протести в Києві б поступово вщухли, однак Віктор Янукович і його поплічники, намагаючись перемогти протестуючих самі спровокували їх на подальше протистояння.

Раніше OBOZREVATEL публікував повну хроніку початку Революції Гідності. Саме ці десять днів 2013 року змінили сучасний світ.

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