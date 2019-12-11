Закон про промислові забруднення – повністю євроінтеграційний – Берзіна

Закон "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", який має на меті зобов'язати промпідприємства отримувати інтегровані дозволи на промислове забруднення, працюватиме на базі найкращих технологій Європейського Союзу.

Як зазначила у коментарі OBOZREVATEL, голова громадської ради при Міністерстві екології та президент ГО "Жива планета" Світлана Берзіна на презентації законопроєкту, йдеться про найкращі доступні технології та методи, які існують зараз у Європейському Союзі.

"У Європі ще йде процес перегляду цих технологій. Вони наближувались до того, що мають, поступово. Розрив між технологіями в Україні та у Європі між показниками забруднення довкілля від у 5 разів до в 50 разів мінус", – зазначила експерт.

ecoprostir.com

За її словами, для того, щоб до 2023 року перебудувати те, що ми маємо, має бути повна синергія між владою та бізнесом.

"Має бути збалансований підхід для того, щоб ми жили краще, але для цього ми повинні збалансувати технологічні можливості та економічні інструменти для того, щоб зберегти наш потенціал промисловості, зберегти робочі місця та нарощувати їх", – сказала Берзіна.

Вона наголосила на тому, що підхід до інтегрованих дозволів на промислове забруднення ідентичний до європейського.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал