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/Суспільство

"Закон про мову скасувати": радник Зеленського назвав умови договору з Путіним

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Співвласник студії "Квартал 95" і радник президента України Володимира Зеленського Борис Шефір заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі.

Таку думку висловив він в інтерв'ю "Детектор медіа" у четвер, 30 травня. Серед перших необхідних кроків для цього Шефір назвав скасування закону про мову.

"Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін – маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися. А якщо ні, то будемо оголошувати справжню війну. А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливе бажання хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив", – заявив радник Зеленського.

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Борис Шефір

Борис Шефір

"Моє ставлення до війни таке, що я розумію – її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами", – додав він.

Борис Шефір

Борис Шефір

Шефір також поділився своєю позицією щодо закону про українську мову. "Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни", – висловився він.

Крім того, Шефір також розкрив, яку роль він зіграв у штабі Зеленського. Бізнесмен розповів, що писав передвиборну програму чинного президента, а також допомагав складати йому промови.

Відзначимо, Борис Шефір є рідним братом першого помічника Зеленського Сергія Шефіра.

Борис Шефір

Борис Шефір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента України Володимира Зеленського з питань освіти і науки Сергій Бабак потрапив у скандал із плагіатом – його дисертація була частково скопійована з роботи іншого вченого.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Grich Lara
Grich Lara
Це що,такий кварталівський прикол,бо якщо ні,то це повний п...,вибачте,але інакше не скажеш,це вже починається управління держави,навіть не кухарками, а пацієнтами палати №6
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леня зе
леня зе
падсталом.ржунемагу.оригинал в 5-6раз больше.сделали выжимки👎
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
разоренные, блин
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