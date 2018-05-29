Аркадий получил три выстрела в спину при входе в свою квартиру. Он ходил в магазин за покупками, возвращался… От трех выстрелов в спину он скончался в карете скорой помощи. Это все, что я знаю.

Новини Аркадий Бабченко убит в Киеве

Я могу только одно добавить, что убит величайший журналист, которому равных нет вообще в русскоязычном пространстве. Убит порядочнейший человек. Заказчики и виновники убийства - это государство Российская Федерация. Никому другому он вообще никогда не мешал. Это был честнейший и добрейший человек.

Вот и все.

Комментарий записан из прямого эфира Матвея Ганапольского.