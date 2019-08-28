"Зайдемо в Донецьк, Луганськ і Крим!" Командир ЗСУ вивів Скабєєву потужною промовою

На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через яскраву промову командира взводу 28 бригади Збройних сил України Віктора Єгорова (Карателя).

Свою чітку патріотичну позицію захисник України озвучив в інтерв'ю "24 каналу". Його бурхливе обговорення влаштувала топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва на програмі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Єгоров "24 канал"

"Щоб постійно бути в тонусі, треба вірити в перемогу! Рано чи пізно ми точно зайдемо в Донецьк, Луганськ і Крим. Що мене мотивує? Зізнаюся, мені подобається воювати. Питають, чи маніяк я? Звичайно ні! Тому що я вбиваю не людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на пост, людина на варті повинна застосувати зброю. Не тому, що вона хоче вбити людину, а тому що захищає", – сказав український воїн.

Студія "60 хвилин" Скріншот відео

Крім того, він пообіцяв, що обов'язково повісить у звільненому Донецьку або Луганську прапор з вишитим тризубом, який йому вручили волонтери, попросивши залишити в якомусь з деокупувати міст.

Сміливі слова українця розлютили скандальну посіпаку путінського режиму, і вона вибухнула їдкими обуреннями в прямому ефірі.

"У продовження розмови я просто покажу вам пана Єгорова. Це та людина, яку боїться Зеленський! І це представник тієї маси націоналістичної, яка не дасть завершити війну на Донбасі!" – викрикнула в гніві Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пропагандистському російському телебаченні здійняли переполох через допис офіцера ЗСУ Семена Салатенка, в якому він розповів про своє навчання в США і про те, як застосує отримані знання для боротьби з Росією.

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