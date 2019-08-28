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"Зайдемо в Донецьк, Луганськ і Крим!" Командир ЗСУ вивів Скабєєву потужною промовою

16.1т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через яскраву промову командира взводу 28 бригади Збройних сил України Віктора Єгорова (Карателя).

Свою чітку патріотичну позицію захисник України озвучив в інтерв'ю "24 каналу". Його бурхливе обговорення влаштувала топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва на програмі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Єгоров

Віктор Єгоров

"24 канал"

"Щоб постійно бути в тонусі, треба вірити в перемогу! Рано чи пізно ми точно зайдемо в Донецьк, Луганськ і Крим. Що мене мотивує? Зізнаюся, мені подобається воювати. Питають, чи маніяк я? Звичайно ні! Тому що я вбиваю не людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на пост, людина на варті повинна застосувати зброю. Не тому, що вона хоче вбити людину, а тому що захищає", – сказав український воїн.

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Студія "60 хвилин"

Студія "60 хвилин"

Скріншот відео

Крім того, він пообіцяв, що обов'язково повісить у звільненому Донецьку або Луганську прапор з вишитим тризубом, який йому вручили волонтери, попросивши залишити в якомусь з деокупувати міст.

Сміливі слова українця розлютили скандальну посіпаку путінського режиму, і вона вибухнула їдкими обуреннями в прямому ефірі.

"У продовження розмови я просто покажу вам пана Єгорова. Це та людина, яку боїться Зеленський! І це представник тієї маси націоналістичної, яка не дасть завершити війну на Донбасі!" – викрикнула в гніві Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пропагандистському російському телебаченні здійняли переполох через допис офіцера ЗСУ Семена Салатенка, в якому він розповів про своє навчання в США і про те, як застосує отримані знання для боротьби з Росією.

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Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
войну когда объявите то ссыкуны? вам известна поговорка - лучше быстрый конец, чем ужас без конца?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пля, конечно зайдете - в колонне военнопленных!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Алексей Смирнов, отсосешь, коцаб!
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Махов Макс
Махов Макс
Снова в нашем зале, нет пустого места! Серут, кирпичами! К*цапы. Бгггггаааа
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Дейман Алон
Дейман Алон
Иваненко Виталий, твою мамку шавки легавые имели :)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Xyяков Мопс, так как ты стало украинцем? Какой дальнобойщик мордвин или удмурд трахнули твою мамку проститутку с ленинградки? А может бурят?
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