8 квітня 2014 року Національна гвардія України звільнила Харківську ОДА, захоплену підконтрольними Росією бойовиками.

У шосту річницю події Міністерство внутрішніх справ поділилося відео, показавши мітинги прихильників "русского міра" і "ХНР", кадри захоплення облдержадміністрації, а також її звільнення українськими бійцями. Ролик був опублікований пресслужбою на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Звільнення Харківської ОДА Скрін відео

Прихильники "Харківської народної республіки" проголошували на своєму мітингу, що не визнають українську владу. В незаконної акції брав участь, зокрема, Арсен Павлов "Моторола", один із ватажків "ДНР". У результаті Харківську ОДА захопили й вивісили над нею прапор Росії.

Мітинги під ОДА Скрін відео

Мітинги під ОДА Скрін відео

Скрін відео

"Бойовики через вікна, через ліве крило проникли в будівлю і фактично почали контролювати всю будівлю, вже зсередини починаючи стріляти з обрізів", – розповів глава МВС Арен Аваков.

Захоплення будівлі Скрін відео

Штурм ОДА українські бійці почали на світанку 8 квітня. Звільнення вдалося провести без єдиного пострілу.

"На весь штурм знадобилося 17 хвилин. Хлопці з [підрозділу] "Ягуара" під керівництвом [Степана] Полторака провели цю операцію", – згадав Аваков.

Після затримання бойовиків у будівлі знайшли заховані шість ящиків із коктейлями Молотова.

Затримані Нацгвардією бойовики Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові помітили скандального сепаратиста Гната Кромського, більш відомого як "Топаз". Він був одним з ініціаторів створення "Харківської народної республіки".

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