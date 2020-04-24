Повернулися з російського полону: понад 20 українських моряків отримали статус УБД

22 військовослужбовців ВМС України, які 25 листопада 2018 року в складі членів екіпажів малих броньованих артилерійських катерів були захоплені в полон РФ у Керченській протоці, отримали статус учасників бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України. Питання про надання статусу УБД на засіданні в п'ятницю, 24 квітня, розглянула спеціалізована комісія.

"Відповідно до пункту 22 частини першої статті 6 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям Військово-морських сил Збройних сил України надано статус учасника бойових дій", – сказано в повідомленні.

Українські моряки, захоплені РФ у полон, отримали статус УБД Колаж

Нагадаємо, в районі Керченської протоки російські військові 25 листопада 2018 року затримали із застосуванням зброї український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь".

Моряків окупанти звинуватили в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч.3 ст.322 КК РФ).

Українські військові повернулися на Батьківщину 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.

Як писав OBOZREVATEL, раніше старший матрос катера "Нікополь" В'ячеслав Зінченко, який пробув у російському полоні 286 днів, поділився зворушливою історією про дружбу в катівнях Кремля.

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