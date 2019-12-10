"Захищає всі інтереси": еколог оцінив новий закон Мінекоенерго щодо промислових забруднень

Проект закону "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", який був розроблений Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища є європейською практикою і враховує інтереси і влади, і бізнесу і громадськості.

Таку оцінку документу дав екологічний експерт, генеральний директор Центру екології і розвитку нових технологій Владислав Антипов в коментарі OBOZREVATEL.

"Стратегічно цей законопроект є європейською практикою і в цілому він дуже позитивний. Бізнесу він дає чіткі зрозумілі вектори куди рухатися до найкращих доступних технологій, влады він дає можливість гармонізувати своє законодавство до законодавства ЄС, щоб ми з європейцями розмовляли однією мовою, тому що вони не розуміють, що у нас відбувається в дозвільній системі.

Суспільству він дає ще більше прозорості, ще більше важелів суспільного впливу, тому що там передбачені процедури громадських дозволів", – розповів Антипов.

svopi.ru

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Крім того, експерт розповів, що проект закону передбачає цілий блок громадських слухань.

"Те, що на сьогоднішній день не є обов'язковим для кожного дозволу, робиться тільки при наявності зауважень. Буде аналогічно закону про оцінку впливу на довкілля – кожний дозвіл буде проходити процедуру прозорих слухань", – зазначив експерт.

Крім захисту прав громадськості, новий законопроект також захищає і право підприємств на стабільну правову систему.

"Інтерес підприємства полягає завжди в стабільній правовій системі, стабільній дозвільній системі. Якщо закон буде правильно реалізований з урахуванням наших правок, тоді бізнес отримає на найближчі кілька десятків років зрозумілі правила гри – він буде розуміти, до чого йому прагнути, чого від нього хочуть і будь-що йому потрібно інвестувати", – підкреслив Антипов.

Владислав Антипов

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