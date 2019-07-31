"Загине все": Росію звинуватили в катастрофі у Криму

Відсутність води в анексованому Криму, питання про яку окупаційна влада півострова вирішувати не поспішає, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Про це йдеться в програмі журналіста Віталія Портникова для "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Прогнози для Криму невтішні – такими ж посушливими, як 2019 й, можуть бути і наступні два роки. Через брак води для зрошення полів і мізерні опади степовим районам Криму загрожує засолення грунту, що ставить під загрозу його сільськогосподарське використання", – зазначив Портніков.

Північно-Кримський канал, по якому йшла вода з Дніпра Крим.Реаліі

До обговорення долучилися лідер партії "Сила права" Андрій Сенченко і журналіст Олександр Янковський.

Так, за словами Янковського, в Криму близько двох мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення. У кращі часи зрошення покривало близько 400 тисяч гектарів, зараз же з 400 тисяч залишилося від 14-ти до 17-ти, в залежності від року.

"І ми бачимо, що сільське господарство не є пріоритетом для російських чиновників, які зараз де-факто контролюють територію Криму, так само, як і самозайнятість населення. Якщо порівнювати з 2013 роком, тоді в Криму було близько 400 тисяч приватних індивідуальних підприємців, то зараз суб'єктів малого бізнесу стало в 10 разів менше. Це говорить про те, що люди ініціативні, які самі заробляють собі на життя, просто-напросто не потрібні Росії. Є якийсь мінімальний набір продуктів, який там можуть виробляти, а все інше простіше завезти", – обурився він.

Вода в Криму Крим.Реаліі

Сенченко ж в свою чергу зазначив, що через бездіяльність окупаційної влади сільське господарство Криму неминуче загине.

"І східного, і північного. Воно практично припинить своє існування до завершення деокупації Криму. Ми можемо як завгодно обговорювати плани перекинути річки туди або сюди, але питання води вони вирішити не зможуть. Єдине рішення – це піти з Криму і відновити там українську владу, тоді буде вода і все інше", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму підняли паніку через слова спікера Держради РК Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

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